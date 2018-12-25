10-летняя дочь экс-ведущей «Дома-2» Кати Жужи Николь сама оплачивает покупки кредиткой в бутиках
Единственная наследница экс-телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Екатерины Жужи, 10-летняя Николь сама оплачивает картой свои наряды.
Катя Жужа очень любит рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Каждый день телезнаменитость демонстрирует в личном микроблоге, чем она занимается, а время от времени даже делится свежими фотографиями со своей дочерью.
На днях Жужа в очередной раз решила порадовать подписчиков снимками с 10-летней Николь. Бывшая ведущая «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых фото, видеороликов и Stories, на которых запечатлено, как она ходит по магазинам в компании своей дочери-школьницы.
Нужно сказать, что свежие публикации Екатерины вызвали у многих интернет-пользователе весьма непонятную реакцию. А все из-за того, что фолловерам не понравился сам процесс шопинга Жужи с наследницей в бутиках.
По мнению подписчиков знаменитости, это не правильно, когда 10-летняя малышка не только ходит с мамой по магазинам, как с подружкой, но и в своем возрасте уже начала оплачивать покупки при помощи кредитной карты, несмотря на то, что деньги эти принадлежат ее звездной родительнице.
Впрочем, нашли и те, кто поспешил заступиться за дочь Жужи, заявив, что 10-летняя Николь является вполне современным ребенком.
Катя Жужа очень любит рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Каждый день телезнаменитость демонстрирует в личном микроблоге, чем она занимается, а время от времени даже делится свежими фотографиями со своей дочерью.
На днях Жужа в очередной раз решила порадовать подписчиков снимками с 10-летней Николь. Бывшая ведущая «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых фото, видеороликов и Stories, на которых запечатлено, как она ходит по магазинам в компании своей дочери-школьницы.
Нужно сказать, что свежие публикации Екатерины вызвали у многих интернет-пользователе весьма непонятную реакцию. А все из-за того, что фолловерам не понравился сам процесс шопинга Жужи с наследницей в бутиках.
По мнению подписчиков знаменитости, это не правильно, когда 10-летняя малышка не только ходит с мамой по магазинам, как с подружкой, но и в своем возрасте уже начала оплачивать покупки при помощи кредитной карты, несмотря на то, что деньги эти принадлежат ее звездной родительнице.
«Это что вообще? Как же так можно? Жужа, разве ты не понимаешь, что ты своими же руками отобрала у своей дочери детство?! Ей 10 лет, а она ходит с мамой по бутикам, как со своими ровесниками! Кошмар!» - пишут в Сети.
Впрочем, нашли и те, кто поспешил заступиться за дочь Жужи, заявив, что 10-летняя Николь является вполне современным ребенком.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:20