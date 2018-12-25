10-летняя дочь экс-ведущей «Дома-2» Кати Жужи Николь сама оплачивает покупки кредиткой в бутиках

«Это что вообще? Как же так можно? Жужа, разве ты не понимаешь, что ты своими же руками отобрала у своей дочери детство?! Ей 10 лет, а она ходит с мамой по бутикам, как со своими ровесниками! Кошмар!» - пишут в Сети.

Катя Жужа очень любит рассказывать поклонникам о своей личной жизни. Каждый день телезнаменитость демонстрирует в личном микроблоге, чем она занимается, а время от времени даже делится свежими фотографиями со своей дочерью.На днях Жужа в очередной раз решила порадовать подписчиков снимками с 10-летней Николь. Бывшая ведущая «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых фото, видеороликов и Stories, на которых запечатлено, как она ходит по магазинам в компании своей дочери-школьницы.Нужно сказать, что свежие публикации Екатерины вызвали у многих интернет-пользователе весьма непонятную реакцию. А все из-за того, что фолловерам не понравился сам процесс шопинга Жужи с наследницей в бутиках.По мнению подписчиков знаменитости, это не правильно, когда 10-летняя малышка не только ходит с мамой по магазинам, как с подружкой, но и в своем возрасте уже начала оплачивать покупки при помощи кредитной карты, несмотря на то, что деньги эти принадлежат ее звездной родительнице.Впрочем, нашли и те, кто поспешил заступиться за дочь Жужи, заявив, что 10-летняя Николь является вполне современным ребенком.