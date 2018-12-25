Пол Маккартни призвал фанатов не объедаться на Рождество
Легендарный музыкант Пол Маккартни в преддверии рождественских праздников обратился к своим почитателям с призывом проявить заботу о своем здоровье. В социальной сети Instagram он разместил фотографию, в комментарии к которой призвал фанатов быть сдержанными в вопросах еды и питья.
На снимке Пол Маккартни позирует в костюме Санта Клауса, в руках он держит подарки, а рядом с ним расположена оригинальная пушистая елка белого цвета. Фотографию он подписал словами о том, что не нужно чрезмерно есть и пить. Он выразил надежду, что поклонникам понравятся их подарки, также он призвал всех помнить истинную сущность Рождества.
Примечательно, что сам кумир миллионов признался в том, что будет и много есть, и много пить, однако это не должно оправдывать поведение подписчиков.
Также Пол Маккартни порадовал интернет-аудиторию двумя рождественскими видеозаписями, опубликованными в социальной сети. На первой можно увидеть танец игрушечного оленя с подарком, а на второй – забавную игрушечную старушку в образе Санта Клауса.
Ранее о вреде новогодних перееданий говорил Владимир Жириновский.
На снимке Пол Маккартни позирует в костюме Санта Клауса, в руках он держит подарки, а рядом с ним расположена оригинальная пушистая елка белого цвета. Фотографию он подписал словами о том, что не нужно чрезмерно есть и пить. Он выразил надежду, что поклонникам понравятся их подарки, также он призвал всех помнить истинную сущность Рождества.
Примечательно, что сам кумир миллионов признался в том, что будет и много есть, и много пить, однако это не должно оправдывать поведение подписчиков.
Также Пол Маккартни порадовал интернет-аудиторию двумя рождественскими видеозаписями, опубликованными в социальной сети. На первой можно увидеть танец игрушечного оленя с подарком, а на второй – забавную игрушечную старушку в образе Санта Клауса.
Ранее о вреде новогодних перееданий говорил Владимир Жириновский.