Жириновский предлагает встречать Новый год с пельмешками, квашеной капустой и футболом
Один из самых известных российских политиков, лидер ЛДПР Владимир Жириновский убедительно призывает россиян прекратить объедаться на Новый год. Сибирские пельмешки, квашеная капуста и игра в футбол – самый лучший способ отметить праздник, уверяет Владимир Вольфович, слова которого цитирует Life.ru.
Жириновский заявил, что в новогоднюю ночь целесообразно отказаться от традиционного салата «оливье». Россияне привыкли переедать, но это же вредно, восклицает эпатажный политик.
После застолья можно около получаса посмотреть новогодние концерты по телевизору, но затем следует одеться и прогуляться по свежему новогоднему воздуху. А еще лучше – дружно сыграть в футбол.
Сам же Владимир Жириновский на новогодние праздники планирует вместе с однопартийцами посетить баню, а 1 января устроить совместный завтрак в гостинице «Москва».
Жириновский заявил, что в новогоднюю ночь целесообразно отказаться от традиционного салата «оливье». Россияне привыкли переедать, но это же вредно, восклицает эпатажный политик.
После застолья можно около получаса посмотреть новогодние концерты по телевизору, но затем следует одеться и прогуляться по свежему новогоднему воздуху. А еще лучше – дружно сыграть в футбол.
Сам же Владимир Жириновский на новогодние праздники планирует вместе с однопартийцами посетить баню, а 1 января устроить совместный завтрак в гостинице «Москва».
Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:56