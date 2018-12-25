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Алена Савкина может стать участником месяца в четвертый раз

В реальном времени беременная Алена Савкина уже покинула периметр телепроекта «Дом-2», отправившись вместе со своей мамой Татьяной Владимировной в декретный отпуск. Еще будучи на Поляне, они нашли уютную квартиру в Москве, и теперь оттуда они выходят на связь с подписчиками.

Зрители рады за участницу, что в конечном итоге у нее все сложилось хорошо, и совсем скоро на свет появится замечательный малыш, следить за ростом которого они будут с экранов своих телевизоров.

Алена Савкина может стать участником месяца в четвертый раз

Однако сама Алена еще не знает, вернется ли она на реалити-шоу после родов как старшая сестра, так как не хочет, чтобы ей и ее ребенку навязывали общение с Ильей Яббаровым, который ни разу за всю беременность им не помог.

Поклонники Савкиной считают, что она поступит верно, если завершит свою карьеру на телестройке и после рождения сына начнет жизнь с чистого листа.

Алена Савкина может стать участником месяца в четвертый раз

Между тем, сейчас беременную девушку еще показывают в эфирах, а потому зрители продолжают наблюдать за ее поведением, которое в последнее время не может не радовать. Публике нравится то, как Алена рассуждает, они поддерживают ее в решении стать матерью-одиночкой, а также неустанно голосуют за нее в конкурсе «Участник месяца», главным призом которого является 50 тысяч рублей.

Так, в прошлом месяце Савкина установила очередной рекорд на «Доме-2», став участницей месяца в 3 раз подряд и вполне вероятно, что в этом месяце она его побьет. Если верить информации, размещенной на официальном сайте реалити-шоу, беременная девушка снова находится на первом месте, за нее проголосовало практически 53% пользователей приложения ТНТ-клаб. На втором месте разместилась Ирина Пинчук, у нее 22% голосов.

Алена Савкина может стать участником месяца в четвертый раз

Сама Алена еще никак не прокомментировала очередной рекорд, побить который вряд ли кто-либо сможет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:14

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