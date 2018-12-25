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Дмитрий Тарасов в Instagram выложил фото в трусах из комплекта Анастасии Костенко

Семья футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко стала известной благодаря разводу спортсмена с Ольгой Бузовой.

Фанаты певицы дружно троллят эту, в общем-то, симпатичную семью, а недоброжелатели Бузовой активно поддерживают "железнодорожника" и "ростовскую миску". Так или иначе, но снимки в социальных сетях особо тщательно обсуждаются и теми, и другими и комментируются на все лады.

Дмитрий Тарасов в Instagram выложил фото в трусах из комплекта Анастасии Костенко

Сейчас Дима и Настя на Мальдивах рекламируют плавки и купальные костюмы. И вот недавняя фотография обрадовала и насмешила подписчиков.

Девушка надела лиф от купального комплекта, а плавки отдала своему супругу. Трусы же на фото у Анастасии совсем от другого купальника.

Розовые трусы спортсмена не оставили равнодушными никого. Хейтеры, да и поклонники футболиста вдоволь посмеялись над ним и посоветовали Тарасову забрать эти трусики себе при очередном разводе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:05

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