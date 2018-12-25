Бывший любовник покойной звезды «Дома-2» Полины Лобановой поддержал ее сестру Василису





Родственнице Полины Лобановой довольно тяжело было смириться с тем, что ее младшей сестры больше нет среди живых. Именно горечь утраты привела к тому, что Василиса не только нашла общий язык с бывшим бойфрендом Полины, но и даже открыла ему свою душу.На днях сестра покойной звезды «Дома-2» впервые за несколько месяцев пообщалась с журналистами, которым рассказала, как смогла справиться с трагедией в ее семье, и почему она до сих пор ведет страничку Полины в социальной сети Instagram.По словам Василисы, несмотря на то, что прошло уже больше пяти месяцев после похорон Полины, она по-прежнему не может поверить в то, что больше не услышит голос своей младшей сестры. По сегодняшний день девушка не может сказать, что полностью пришла в себя, однако она очень благодарна тем людям, которые продолжают ее поддерживать.Как оказалось, пытаются утешить Василису не только родственники, но и бывший возлюбленный Полины Ярослав Чертков, с которым Лобанова начала встречаться, когда еще находилась на телепроекте «Дом-2». Сейчас у молодого человека уже есть новая девушка, однако он время от времени все-таки вспоминает покойную пассию.К слову, на вопрос журналистов, зачем Василиса по-прежнему ведет микроблог Полины, девушка заявила, что ее сестра всегда мечтала, чтобы ее помнили и никогда не забывали.