Исследователи из США изучили природу возникновения «милой агрессии»





«Милой агрессией» принято называть чувство, когда при виде очаровательного существа человек настолько им восхищен, что у него появляется неудержимое желание заключить его в крепкие объятия и лелеять чуть ли не до самой смерти. Обычно объектами «милой агрессии» становятся милые детеныши домашних животных или маленькие дети.В исследовании ученых участвовали 54 добровольца, их возраст составлял от 18 до 40 лет. Им показали 128 снимков малышей и животных.После просмотра снимков респонденты делились со специалистами своим восприятием материала. Оказалось, что примерно у 64% добровольцев проявлялась к существам на фото настолько сильная симпатия, что им хотелось стиснуть объекты в своих объятиях и заботиться о них. Около 74% участников эксперимента отметили, что хотя бы раз в жизни совершали поступок, источником которого служил именно этот импульс.Однако эксперты установили, что «милой агрессии» подвержены не все люди. Одни были более восприимчивы к чувствам всепоглощающей нежности, а у других такие признаки не наблюдались.По мнению ученых, «милая агрессия», возможно, выполняет функцию «регулятора» в головном мозге - своеобразной эмоциональной защиты, которая включается, чтобы помочь человеку контролировать систему вознаграждений головного мозга, что обычно происходит при виде чересчур трогательного существа.В перспективе авторы исследования намерены выяснить, почему одним людям присущи эти импульсы, а другим – нет.