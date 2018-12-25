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Исследователи из США изучили природу возникновения «милой агрессии»

Исследователи из Калифорнийского университета (США) изучили природу возникновения «милой агрессии». Оказалось, что благодаря такому явлению человек не испытывает чрезмерное влияние эмоций. Сведения о научной работе представлены в издании Frontiers in Behavioral Neuroscience.


Исследователи из США изучили природу возникновения «милой агрессии»

«Милой агрессией» принято называть чувство, когда при виде очаровательного существа человек настолько им восхищен, что у него появляется неудержимое желание заключить его в крепкие объятия и лелеять чуть ли не до самой смерти. Обычно объектами «милой агрессии» становятся милые детеныши домашних животных или маленькие дети.

В исследовании ученых участвовали 54 добровольца, их возраст составлял от 18 до 40 лет. Им показали 128 снимков малышей и животных.

После просмотра снимков респонденты делились со специалистами своим восприятием материала. Оказалось, что примерно у 64% добровольцев проявлялась к существам на фото настолько сильная симпатия, что им хотелось стиснуть объекты в своих объятиях и заботиться о них. Около 74% участников эксперимента отметили, что хотя бы раз в жизни совершали поступок, источником которого служил именно этот импульс.

Однако эксперты установили, что «милой агрессии» подвержены не все люди. Одни были более восприимчивы к чувствам всепоглощающей нежности, а у других такие признаки не наблюдались.

По мнению ученых, «милая агрессия», возможно, выполняет функцию «регулятора» в головном мозге - своеобразной эмоциональной защиты, которая включается, чтобы помочь человеку контролировать систему вознаграждений головного мозга, что обычно происходит при виде чересчур трогательного существа.

Исследователи из США изучили природу возникновения «милой агрессии»

В перспективе авторы исследования намерены выяснить, почему одним людям присущи эти импульсы, а другим – нет.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:49

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