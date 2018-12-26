Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины





В первую очередь врачи категорически не рекомендуют употребление мандарин людям, страдающим желудочными заболеваниями, такими как гастриты, колиты, язвы и другие. Также от этих фруктов стоит держаться подальше людям с заболеваниями двенадцатиперстной кишки. Очень осторожны должны быть с употреблением мандарин дети и подростки, ни в коем случае не превышать допустимых норм потребления, во избежание различных аллергических реакций.Конечно, кроме вреда определённым категориям людей, насыщенные витаминами C, K и D фрукты, приносят и немало пользы. Они являются отличным профилактическим средством рахита и болезней сердечно-сосудистой системы, помогают при расстройствах желудка и снижают отёчность. Употребление мандарин поможет даже в восстановлении тканей печени. При этом врачи особо акцентируют внимание на количестве съеденных за день фруктов – 2-3 штуки принесут пользу, а переизбыток может спровоцировать аллергии и другие неприятные симптомы.