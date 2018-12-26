АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины

Врачи рассказали, мандарины могут не только приносить пользу организму, но некоторым категориям людей способны принести немалый вред. Привычные с детства «новогодние» плоды мандаринового дерева нужно употреблять в очень умеренных количествах, а некоторым и вовсе стоит отказаться от излюбленного лакомства.

Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины

В первую очередь врачи категорически не рекомендуют употребление мандарин людям, страдающим желудочными заболеваниями, такими как гастриты, колиты, язвы и другие. Также от этих фруктов стоит держаться подальше людям с заболеваниями двенадцатиперстной кишки. Очень осторожны должны быть с употреблением мандарин дети и подростки, ни в коем случае не превышать допустимых норм потребления, во избежание различных аллергических реакций.

Конечно, кроме вреда определённым категориям людей, насыщенные витаминами C, K и D фрукты, приносят и немало пользы. Они являются отличным профилактическим средством рахита и болезней сердечно-сосудистой системы, помогают при расстройствах желудка и снижают отёчность. Употребление мандарин поможет даже в восстановлении тканей печени. При этом врачи особо акцентируют внимание на количестве съеденных за день фруктов – 2-3 штуки принесут пользу, а переизбыток может спровоцировать аллергии и другие неприятные симптомы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый смартфон Elephone A6 Mini получит 1 Гб
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер погасили чужие
У России появятся гастрономические послы за
Алика Смехова показала архивную фотографию с
Вчера в Ульяновске расстреляли семью из четырех
Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск
Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны
Дерматологи рассказали о том, как избежать
Друзья Майли Сайрус подозревают, что она беременна
Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала
Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай
Ксения Собчак сделала новую стрижку и покрасилась
ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали
Huawei презентовала оболочку EMUI 9.0 для
Александра Стриженова отметила совершеннолетие в
Загадочный смартфон Nokia с тройной камерой
Польский эксперт: Советские танки Т-72 более
Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом
Subaru выпустит Forester и Impreza в версии STI
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
Ежедневное употребление бананов и кокосов
Японский спутник выявил тепловую аномалию в
Новогодние елки могут быть опасными для детей
Юлия Меньшова похвасталась шапкой, как у героини
Робот-пылесос помог создать карты для
Роман Гриценко снялся в клипе у начинающей певицы
Победители мистического шоу "Битва экстрасенсов"
Lexus отзовет почти 400 автомобилей из-за проблем
Пол Маккартни призвал фанатов не объедаться на
Просмотреть все новости