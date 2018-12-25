Александр Гобозов поддержал в Instagram свою бывшую жену Алиану Устиненко

По словам Александра, он не понимает, почему Алиану так активно продолжают критиковать многие телезрители «Дома-2», ведь за их общим наследником присматривают не чужие ему люди.Большое количество поклонников реалити-шоу буквально требует у руководства проекта отправить Устиненко за ворота к сыну, которому приходится жить у родственников молодой мамочки, пока она пытается отыскать свою вторую половинку на «Доме-2».Оказывается, что на данный момент сын Алианы находится у Гобозова. Александр отметил, что они с наследником решили высказать свое мнение по поводу комментариев, которые продолжают буквально заполонять социальные сети.Саша заявил, что Алиана является очень хорошим другом и прекрасном матерью, поэтому целиком и полностью поддерживает ее решение вернуться на реалити-шоу, чтобы отыскать свое женское счастье, на которое она как никто другой заслуживает.Впрочем, Гобозов отметил, что все-таки согласен с некоторыми высказываниями телезрителей. По мнению Александра, его бывшей супруге и правда уже следует начать задумываться о том, чтобы уйти с «Дома-2», так как их сыну сейчас очень сильно не хватает мамы.Звезда «Дома-2» обратился к Устиненко и заявил, что сын ее очень любит и ждет, а он никогда ее не предаст, и всегда и при любых обстоятельствах будет ее поддерживать.