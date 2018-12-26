ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали дерматологи





В ТОП-8 продуктов, употребление которых способно замедлить появление морщин, на первом месте оказалась жирная рыба. Форель, лосось, макрель или даже обычная сельдь – эти морепродукты богаты на омега-3 кислоты и «витамин молодости» Е, что позволяет поддерживать кожу в отличном состоянии.Далее в перечне полезных продуктов значится авокадо, различные орехи, сладкий болгарский перец, капуста брокколи и соя. Каждый из этих продуктов способен похвастаться содержанием важных для здоровья микроэлементов, а их комплексное сочетание позволит повысить влажность кожи, увеличить количество природного коллагена, предотвращая появление возрастных изменений.Замыкает список какао и зеленый чай. Первый продукт снижает способность кожи к шелушению, а второй противостоит появлению темных кругов под глазами и позволяет своевременно избавляться от токсинов.