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ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали дерматологи

Актуальные исследования авторитетных зарубежных экспертов в сфере дерматологии позволили установит, что на состояние кожи напрямую влияет рацион питания. Более того, употребляя определенные продукты, можно успешно противостоять появлению морщин, отодвигая визуальные признаки старения кожи.

ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали дерматологи

В ТОП-8 продуктов, употребление которых способно замедлить появление морщин, на первом месте оказалась жирная рыба. Форель, лосось, макрель или даже обычная сельдь – эти морепродукты богаты на омега-3 кислоты и «витамин молодости» Е, что позволяет поддерживать кожу в отличном состоянии.

ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали дерматологи

Далее в перечне полезных продуктов значится авокадо, различные орехи, сладкий болгарский перец, капуста брокколи и соя. Каждый из этих продуктов способен похвастаться содержанием важных для здоровья микроэлементов, а их комплексное сочетание позволит повысить влажность кожи, увеличить количество природного коллагена, предотвращая появление возрастных изменений.

ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали дерматологи

Замыкает список какао и зеленый чай. Первый продукт снижает способность кожи к шелушению, а второй противостоит появлению темных кругов под глазами и позволяет своевременно избавляться от токсинов.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00

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