Ведущий «Дома-2» Влад Кадони признался, что работает в «гадюшнике»

«А как же свидания, ревность и обиды? Значит все-таки играли... Признайся, Влад, что подработал по сценарию!», - не успокаивалась фанатка.

«Если ты рожден птицей, сложно стать змеей, даже если ты живешь в гадюшнике…», - ответил он, подчеркнув, что эти слова не являются оценкой его работы и окружения, но потом добавил: «ну если только совсем чуть-чуть».





Если раньше мужчина просто размещал фотографии и писал под ними посты, то сейчас он отвечает на комментарии и даже говорит на личные темы. К примеру, несколько дней назад Влад сообщил, что не показывает свою избранницу, потому что она не медийная персона и не имеет аккаунтов в социальных сетях.Однако не это больше всего удивляет подписчиков, а то, что он начал высказываться о своей работе, причем не в самом лучшем ключе. В частности, под одним из своих последних постов Кадони косвенно подтвердил наличие сценария на реалити-шоу.Все началось с того, что одна из фанаток поинтересовалась у него, участники действуют по указке продюсеров или же по собственному желанию, на что ведущий ответил, что «такое не под силу придумать ни одному человеку в мире».Тогда фанатка спросила, как он относится к Ирине Пинчук, ведь в эфире было показано, как они заигрывали друг с другом. И Влад сообщил, что участница ему «как сестренка», и что он против инцеста.Кадони не стал реагировать на провокацию, зато рассказал, как ему удается не изменять своим принципам и оставаться собой на телестройке.