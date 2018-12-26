Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай поженимся!" выбрала банкира





Дана Борисова уже не в первый раз принимает участие в данной программе, и пытается построить любовь. В этот раз у неё был достаточно разнообразный выбор – банкир, фитнес-тренер и телохранитель. Каждый из них смог чем-то удивить Борисову, но предпочла она всё же, наверное, самого богатого из представленных «женихов».Избранник ведущей оказался директором одного из филиалов банков, с собственной квартирой и машиной, правда, сейчас с бывшей супругой они занимаются разделом имущества, но Дану это не остановило. Её покорил подарок Владимира – стихотворение и шар со снежинками.Фитнес-тренер Руслан оказался обладателем внушительной «горы» мышц и четверых детей от прошлых отношений, а телохранитель Дмитрий, подаривший Борисовой танец, имеет маленькую дочь от бывшей супруги и привычку «заглядываться» на других женщин.В общем, выбор Даны Борисовой был достаточно очевидным, хотя её дочь и говорит, программу не стоит принимать всерьёз, в любом случае это лишь шоу. Тем не менее, банкир Владимир был рад, что ведущая выбрала именно его, и выразил ей слова благодарности.