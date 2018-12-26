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Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай поженимся!" выбрала банкира

Известная российская телеведущая Дана Борисова в поисках настоящей любви приняла участие в программе «Давай поженимся!», и из студии ушла в сопровождении 37-летнего разведённого банкира Владимира. В студии находилась и её дочь Полина, не очень верящая в то, что маме удастся выбрать из трёх претендентов именно «того самого».

Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай поженимся!" выбрала банкира

Дана Борисова уже не в первый раз принимает участие в данной программе, и пытается построить любовь. В этот раз у неё был достаточно разнообразный выбор – банкир, фитнес-тренер и телохранитель. Каждый из них смог чем-то удивить Борисову, но предпочла она всё же, наверное, самого богатого из представленных «женихов».

Избранник ведущей оказался директором одного из филиалов банков, с собственной квартирой и машиной, правда, сейчас с бывшей супругой они занимаются разделом имущества, но Дану это не остановило. Её покорил подарок Владимира – стихотворение и шар со снежинками.

Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай поженимся!" выбрала банкира

Фитнес-тренер Руслан оказался обладателем внушительной «горы» мышц и четверых детей от прошлых отношений, а телохранитель Дмитрий, подаривший Борисовой танец, имеет маленькую дочь от бывшей супруги и привычку «заглядываться» на других женщин.

В общем, выбор Даны Борисовой был достаточно очевидным, хотя её дочь и говорит, программу не стоит принимать всерьёз, в любом случае это лишь шоу. Тем не менее, банкир Владимир был рад, что ведущая выбрала именно его, и выразил ей слова благодарности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00

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