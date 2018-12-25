Представлена грузовая версия LADA Granta
Представители АвтоВАЗа представили общественности грузовую модификацию LADA Granta, цель которой – стать неотъемлемой частью линейки, сообщает издание «Слово и Дело». В новом транспортном средстве появятся переработанные фары и кузов.
Частичные изменения коснутся и интерьера машины, получившей рессорную заднюю подвеску и более удобные сиденья. Благодаря модернизации транспортное средство стало более устойчивым во время движения с большим грузом. В состав комплектации войдет центральный замок, SRS и усилитель руля.
Грузовая Granta появится в магазинах в нескольких комплектациях. Например, речь идёт о промтоварном фургоне и бортовой платформе. Автолюбители без проблем смогут дополнить автомобиль холодильно-отопительной установкой.
Частичные изменения коснутся и интерьера машины, получившей рессорную заднюю подвеску и более удобные сиденья. Благодаря модернизации транспортное средство стало более устойчивым во время движения с большим грузом. В состав комплектации войдет центральный замок, SRS и усилитель руля.
Грузовая Granta появится в магазинах в нескольких комплектациях. Например, речь идёт о промтоварном фургоне и бортовой платформе. Автолюбители без проблем смогут дополнить автомобиль холодильно-отопительной установкой.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:59