Представлена грузовая версия LADA Granta





Частичные изменения коснутся и интерьера машины, получившей рессорную заднюю подвеску и более удобные сиденья. Благодаря модернизации транспортное средство стало более устойчивым во время движения с большим грузом. В состав комплектации войдет центральный замок, SRS и усилитель руля.Грузовая Granta появится в магазинах в нескольких комплектациях. Например, речь идёт о промтоварном фургоне и бортовой платформе. Автолюбители без проблем смогут дополнить автомобиль холодильно-отопительной установкой.