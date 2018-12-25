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Ильдар Узбеков: Новый статус «Кузбасса» отражает экономическую силу Кемеровской области

Ильдар Узбеков, управляющий холдингом «Сибуглемет», считает, что новый статус «Кузбасса» отражает реальную экономическую силу Кемеровской области. Инициатива губернатора Сергея Цивилева о закреплении на юридическом уровне народного наименования региона одобрена депутатами Заксобрания, пишет argumentiru.com

В регионе началась активная подготовка к 300-летию Кузбасса. Инициатива губернатора вызвала оживление среди экспертного сообщества, придав предстоящему мероприятию федеральный уровень. Шаг назван правильным, хотя многие в нем видят легитимизацию или самоидентификацию края. Аналитики уверены, что новый статус даст толчок развитию угольной промышленности и привлечет в отрасль новые инвестиции.

«Власти, наконец, добились восстановления справедливости по отношению к южанам. Старейший город области Новокузнецк можно смело назвать «столицей» Кузнецкого угольного бассейна, на котором трудятся 30% местного населения», - заявил основатель венчурного фонда CoalFuture.
Ильдар Узбеков: Новый статус «Кузбасса» отражает экономическую силу Кемеровской области

Вопрос с названием Кемеровской области пока решен только на местном уровне. Соответствующее обращение будет составлено и направлено российскому президенту Владимиру Путину, а он уже сможет внести поправки в Конституцию России. Грядущие изменения не потребуют расходования средств из федерального бюджета.

Узбеков рассказал, что может внести в название CoalFuture еще одно слово, отражающее мощь региона. Фонд занимается углехимической промышленностью с использованием краевого технологического, ресурсного и интеллектуального потенциала, а правильно подобранное наименование может повысить его эффективность и успешность.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:47

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