Ильдар Узбеков: Новый статус «Кузбасса» отражает экономическую силу Кемеровской области





В регионе началась активная подготовка к 300-летию Кузбасса. Инициатива губернатора вызвала оживление среди экспертного сообщества, придав предстоящему мероприятию федеральный уровень. Шаг назван правильным, хотя многие в нем видят легитимизацию или самоидентификацию края. Аналитики уверены, что новый статус даст толчок развитию угольной промышленности и привлечет в отрасль новые инвестиции.«Власти, наконец, добились восстановления справедливости по отношению к южанам. Старейший город области Новокузнецк можно смело назвать «столицей» Кузнецкого угольного бассейна, на котором трудятся 30% местного населения», - заявил основатель венчурного фонда CoalFuture.Вопрос с названием Кемеровской области пока решен только на местном уровне. Соответствующее обращение будет составлено и направлено российскому президенту Владимиру Путину, а он уже сможет внести поправки в Конституцию России. Грядущие изменения не потребуют расходования средств из федерального бюджета.Узбеков рассказал, что может внести в название CoalFuture еще одно слово, отражающее мощь региона. Фонд занимается углехимической промышленностью с использованием краевого технологического, ресурсного и интеллектуального потенциала, а правильно подобранное наименование может повысить его эффективность и успешность.