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Александра Стриженова отметила совершеннолетие в образе невесты

Александра Стриженова, дочь известных российских кинематографиста и телеведущей, недавно с размахом отметила свое совершеннолетие. На мероприятии она предстала в образе невесты, а это может означать, что девушка и ее возлюбленный в скором времени поженятся.


Александра Стриженова отметила совершеннолетие в образе невесты

На торжестве в честь 18-летия Александры Стриженовой присутствовали только мама и папа, а также самые близкие друзья. В праздничный вечер именинница «превратилась» в невесту. На ней было одето пышное платье белого цвета, похожее на свадебный наряд, а элегантные сверкающие серьги, колье и браслет гармонично вписывались в образ виновницы торжества.

Не исключено, что в скором времени младшая наследница Екатерины и Александра Стриженовых по-настоящему примерит подвенечный наряд. Ее уже несколько лет связывают романтические отношения с парнем по имени Антон. Вполне возможно, что девушка решит официально зарегистрировать брак с возлюбленным сразу после достижения совершеннолетия. Именно так в свое время поступили ее знаменитые родители.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 04:00

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