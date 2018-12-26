Александра Стриженова отметила совершеннолетие в образе невесты

На торжестве в честь 18-летия Александры Стриженовой присутствовали только мама и папа, а также самые близкие друзья. В праздничный вечер именинница «превратилась» в невесту. На ней было одето пышное платье белого цвета, похожее на свадебный наряд, а элегантные сверкающие серьги, колье и браслет гармонично вписывались в образ виновницы торжества.Не исключено, что в скором времени младшая наследница Екатерины и Александра Стриженовых по-настоящему примерит подвенечный наряд. Ее уже несколько лет связывают романтические отношения с парнем по имени Антон. Вполне возможно, что девушка решит официально зарегистрировать брак с возлюбленным сразу после достижения совершеннолетия. Именно так в свое время поступили ее знаменитые родители.