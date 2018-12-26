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Загадочный смартфон Nokia с тройной камерой засветился на рендере

Необычный девайс от Nokia с тройной камерой, разработанный специалистами HMD Global, появился на «живом» снимке. На данный момент информация о названии смартфона и его технических характеристиках неизвестна.

Загадочный смартфон Nokia с тройной камерой засветился на рендере

Судя по опубликованной фотографии, новинка вряд ли будет оснащена фронтальным объективом и дактилоскопическим сканером. Не исключено, что датчики появятся во втором дисплее, однако на тыльной стороне корпуса они в любом случае отсутствуют. Поскольку крышка значительно бликует, возможно, разработчики применили стеклянное оформление.

Главной особенностью модели станет тройная камера, но на фронтальной панели объектив не замечен. По мнению экспертов, он встроен в модуль-спайдер или сделан выдвижным.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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