Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом Киркоровым





Сыну Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру в январе будущего года исполнится шесть лет, а дочери короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алле-Виктории в ноябре этого года уже исполнилось семь лет. Несмотря на разницу в возрасте, которая в детском возрасте чувствуется довольно остро, дети легко нашли общий язык и с удовольствием общаются.Недавно Яна Рудковская высказала мысль, что была бы совсем не против, чтобы между детьми в будущем возникли романтические чувства и знаменитые семьи смогли породниться. Она говорит, и Александр, которого в семье называют «Гном-Гномыч», и Алла-Виктория находят взаимопонимание из-за того, что относятся к одному поколению и понимают друг друга с полувзгляда. И вот если на счёт их влюблённости в будущем у неё есть сомнения, то в том, что у обоих детей будет интересная и насыщенная жизнь, она абсолютно не сомневается.