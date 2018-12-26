АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом Киркоровым

В одном из недавних интервью известный российский музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о своей мечте породниться с Филиппом Киркоровым. Их дети дружат уже несколько лет, и Рудковская надеется, с возрастом отношения перерастут в искреннюю привязанность.

Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом Киркоровым

Сыну Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру в январе будущего года исполнится шесть лет, а дочери короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алле-Виктории в ноябре этого года уже исполнилось семь лет. Несмотря на разницу в возрасте, которая в детском возрасте чувствуется довольно остро, дети легко нашли общий язык и с удовольствием общаются.

Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом Киркоровым

Недавно Яна Рудковская высказала мысль, что была бы совсем не против, чтобы между детьми в будущем возникли романтические чувства и знаменитые семьи смогли породниться. Она говорит, и Александр, которого в семье называют «Гном-Гномыч», и Алла-Виктория находят взаимопонимание из-за того, что относятся к одному поколению и понимают друг друга с полувзгляда. И вот если на счёт их влюблённости в будущем у неё есть сомнения, то в том, что у обоих детей будет интересная и насыщенная жизнь, она абсолютно не сомневается.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом
Subaru выпустит Forester и Impreza в версии STI
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
Ежедневное употребление бананов и кокосов
Японский спутник выявил тепловую аномалию в
Новогодние елки могут быть опасными для детей
Юлия Меньшова похвасталась шапкой, как у героини
Робот-пылесос помог создать карты для
Роман Гриценко снялся в клипе у начинающей певицы
Победители мистического шоу "Битва экстрасенсов"
Lexus отзовет почти 400 автомобилей из-за проблем
Пол Маккартни призвал фанатов не объедаться на
10-летняя дочь экс-ведущей «Дома-2» Кати Жужи
Алена Савкина может стать участником месяца в
Дмитрий Тарасов в Instagram выложил фото в трусах
Бывший любовник покойной звезды «Дома-2» Полины
В Шанхае построили самый длинный бетонный мост,
Жириновский предлагает встречать Новый год с
Исследователи из США изучили природу
Александр Гобозов поддержал в Instagram свою
DAF выпустила первый электрогрузовик CF Electric
Ведущий «Дома-2» Влад Кадони признался, что
Звезды реалити "Яжемать" рассказали о планах на
Ученые: Железо и кислород могут удерживать гелий
Представлена грузовая версия LADA Granta
Анна Нетребко показала подготовку к Рождеству и
Ильдар Узбеков: Новый статус «Кузбасса» отражает
Светлана Лобода не представляет себя в свадебном
Ведущая Первого канала Марина Ким показала
Британцы восприняли календарь от Минобороны РФ
Просмотреть все новости