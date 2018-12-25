Британцы восприняли календарь от Минобороны РФ как «леденящий душу привет от Путина»
СМИ Великобритании увидели в календаре от Минобороны РФ, выпущенном в канун католического Рождества, «леденящий душу привет от Владимира Путина». Журналисты считают, что его выход может означать своеобразное рождественское предупреждение.
По мнению аналитиков Daily Mail, выход календаря именно 25 декабря был запланирован заранее, поскольку в этот день западные страны отмечают один из главных христианских праздников. Особенно британцев оскорбил лист с ноябрем, на котором был размещен противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и надпись: «Корнет не звание, корнет призвание». По их мнению, данная надпись насмехается над жителями островного государства, поскольку в старые времена корнеты были младшими чинами в британской армии.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли публикацию календаря от военного ведомства России. Одни расценили юмор, а другие назвали его слишком жестоким.
По мнению аналитиков Daily Mail, выход календаря именно 25 декабря был запланирован заранее, поскольку в этот день западные страны отмечают один из главных христианских праздников. Особенно британцев оскорбил лист с ноябрем, на котором был размещен противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и надпись: «Корнет не звание, корнет призвание». По их мнению, данная надпись насмехается над жителями островного государства, поскольку в старые времена корнеты были младшими чинами в британской армии.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли публикацию календаря от военного ведомства России. Одни расценили юмор, а другие назвали его слишком жестоким.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:26