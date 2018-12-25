Британцы восприняли календарь от Минобороны РФ как «леденящий душу привет от Путина»





По мнению аналитиков Daily Mail, выход календаря именно 25 декабря был запланирован заранее, поскольку в этот день западные страны отмечают один из главных христианских праздников. Особенно британцев оскорбил лист с ноябрем, на котором был размещен противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и надпись: «Корнет не звание, корнет призвание». По их мнению, данная надпись насмехается над жителями островного государства, поскольку в старые времена корнеты были младшими чинами в британской армии.Пользователи Сети неоднозначно восприняли публикацию календаря от военного ведомства России. Одни расценили юмор, а другие назвали его слишком жестоким.