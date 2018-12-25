Ежедневное употребление бананов и кокосов положительно влияет на сердце и сосуды





Благодаря калию укрепляется сердечно-сосудистая система человека. Дефицит этого микроэлемента способен привести к сбоям в водно-солевом метаболизме, а это грозит нарушениями в работе миокарда. Все эти процессы могут стать причиной сердечных приступов.Во избежание проблем со здоровьем, специалисты советуют каждый день съедать по два банана. В меню должен присутствовать и кокосовый орех, поскольку помимо калия он является источником лауриновой кислоты, нормализующей содержание холестерина в крови, а это также снижает угрозу появления болезней сердца и сосудов.Ученые назвали еще несколько продуктов питания, богатых калием. Это мясо птицы и рыбы, орехи, бобовые, а также абрикосы, сухофрукты и брокколи.