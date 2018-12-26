Subaru выпустит Forester и Impreza в версии STI





Отмечается, что новинки на данный момент представлены в виде концептов. По предварительным данным, Subaru Forester STI Concept получит гибридный силовой блок с атмосферным двигателем объемом 2 литра мощностью 145 лошадиных сил, а также 14-сильный электромотор. Вполне вероятно, что в силовом блоке могут увеличить мощность. Кроме того, автомобиль получит новую подвеску, тормозную систему Brembo, оснащенную шестипоршневыми суппортами, аэродинамическим обвесом и колесными дисками на 19 дюймов.Impreza STI Concept получил безнаддувный оппозитный мотор на два литра с 156 «лошадьми». Также обновления произойдут с выхлопными трубами, которые теперь будут расположены посередине, на бамперах и порогах будут установлены накладки, колесами и экстерьером салона.