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Subaru выпустит Forester и Impreza в версии STI

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что разработчики компании Subaru выпустят кроссовер Forester и хэтчбек Impreza в версии STI. «Спортивные» модификации внедорожников будут представлены в рамках Токийского автосалона уже в январе.

Subaru выпустит Forester и Impreza в версии STI

Отмечается, что новинки на данный момент представлены в виде концептов. По предварительным данным, Subaru Forester STI Concept получит гибридный силовой блок с атмосферным двигателем объемом 2 литра мощностью 145 лошадиных сил, а также 14-сильный электромотор. Вполне вероятно, что в силовом блоке могут увеличить мощность. Кроме того, автомобиль получит новую подвеску, тормозную систему Brembo, оснащенную шестипоршневыми суппортами, аэродинамическим обвесом и колесными дисками на 19 дюймов.

Impreza STI Concept получил безнаддувный оппозитный мотор на два литра с 156 «лошадьми». Также обновления произойдут с выхлопными трубами, которые теперь будут расположены посередине, на бамперах и порогах будут установлены накладки, колесами и экстерьером салона.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 00:00

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