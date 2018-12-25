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Робот-пылесос помог создать карты для оригинальной Doom

Робот-пылесос помог разработчику создать карты для первой части шутера Doom. Программа машины для ориентации в доме позволяет перенести данные на виртуальные локации.

Робот-пылесос помог создать карты для оригинальной Doom

Рич Уайтхаус, занимающийся игровым дизайном, дал библиотеке Noesis новое название Doomba, загрузив обновление для создания новых карт. Применить их можно на Doom 1993 года, чтобы придумывать новые уровни и локации. Оригинальная затея разработчика заключается в том, что он применил программу робота-пылесоса.

Модель Roomba 980 получает данные, убирая помещения. В машину встроена система контроля её текущего местоположения. На основе изучения пространства создаётся карта, из которой можно сделать игровые уровни для Doom.

Алгоритм автоматизированной библиотеки поработает над дизайном, либо желающие могут заняться им самостоятельно. Уайтхаус отметил, что с прочими марками пылесосов свой метод не тестировал, однако в теории все роботы должны работать похожим образом. Отметим, что до этого энтузиасты сделали классический шутер более современным, улучшив качество графики при помощи нейросети с функцией обработки текстур.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 21:00

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