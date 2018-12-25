Ирина Пинчук выбрала дружбу и отправится встречать Новый год на Остров любви

«Друзья, я хочу сказать Вам огромное спасибо, за слова поддержки! Я читаю Ваши комментарии, Директ. Ситуация с Пинчук выбила меня из колеи. Я действительно очень серьёзно отношусь к дружбе. Жутко переживаю, виню себя во всем. Мое отношение к Ире, максимально искреннее и говорю то, что чувствую. Возможно, это неправильно или некорректно, но за то это правда».





Однако, как оказалось, эта идея не понравилась Татьяне Мусульбес, ведь она надеялась, что лучшая подруга будет умолять ведущих отправить ее на Остров любви, чтобы отметить приближающиеся праздники вместе.Поэтому зрители реалити-шоу около недели наблюдали за тем, как девушки выясняли отношения, оправдывались друг перед другом и просили прощение за свой эгоизм. Причем больше всего поклонников «Дома-2» удивляло то, что Тане было абсолютно все равно на желания своей подруги, и она буквально требовала, чтобы Ира прилетела на Сейшельские острова, несмотря на то, что там находится Захар Саленко и Анастасия Ендальцева, с которыми она не общается и не хотела бы лишний раз пересекаться на одной съемочной площадке.Вчера история с Пинчук и Мусульбес наконец-то подошла к концу, так как брюнетка, выбирая между Артемом и Таней, выбрала подругу и в реальном времени уже находится на Острове любви, куда неделю назад отправились Марина Африкантова и Роман Капаклы.Что же касается супруги Виктора Литвинова, то она счастлива, что Ира не бросила ее накануне новогодних праздников. На своей странице в социальной сети Instagram девушка поблагодарила фанатов, которые поддерживали ее в этой непростой ситуации.