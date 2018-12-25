АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что больше не будет говорить о Ольге, ведь это обижает его новую девушку

Герой реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что больше никогда не заговорит о новоиспеченной артистке, так как его новую возлюбленную это очень обижает.

Несколько недель назад у Лебедева появилась новая избранница, которой он продолжает, как когда-то Бузовой, признаваться в любви. Влюбленные уже даже успели отдохнуть в теплых краях и планируют вместе встречать Новый 2019 год.

Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что больше не будет говорить о Ольге, ведь это обижает его новую девушку

А недавно Денис и его новая девушка Алла Лагутина дали очередное совместное интервью, в котором сыровар подчеркнул, что именно она делает его по-настоящему счастливым мужчиной.

Тогда звездная парочка добавила, что сейчас у них до сих пор продолжается конфетно-букетный период, который, по словам бизнесмена из Суздаля, может привести к счастливому и замечательному совместному будущему.

Как выяснилось, несмотря на новые отношения, Лебедев время от времени все-таки вспоминал Бузову. К примеру, на отдыхе в Таиланде Денис то и дело слушал песни Ольги, а недавно даже опубликовал в личном микроблоге такой же пост, как и поющая телеведущая.

Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что больше не будет говорить о Ольге, ведь это обижает его новую девушку

Считанные часы назад Денис с новой пассией Аллой вышли со странички Лебедева в Instagram в прямой эфир, в котором сыровар попросил своих поклонников больше никогда не спрашивать у него про Ольгу Бузову, так как он отныне не намерен о ней не только говорить, но и вспоминать.

Нужно сказать, что просьба Лебедева показалась многим интернет-пользователям довольно странной, ведь бизнесмен сам всегда поднимает тему о Бузовой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлена грузовая версия LADA Granta
Анна Нетребко показала подготовку к Рождеству и
Ильдар Узбеков: Новый статус «Кузбасса» отражает
Светлана Лобода не представляет себя в свадебном
Ведущая Первого канала Марина Ким показала
Британцы восприняли календарь от Минобороны РФ
Анастасия Волочкова расскажет о встрече Нового
Диетологи: Апельсиновый сок вредит процессу
«Уральские пельмени» не заметили ухода Мясникова
Яна Кошкина поделилась воспоминаниями о
Ирина Пинчук выбрала дружбу и отправится
Американские учёные разработали проект машины
Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис
В Северной Голландии очевидцы заметили НЛО
Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально
Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на
Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26
Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой»
Данила Козловский рассказал о знакомстве и романе
Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом
Несколько шагов помогут людям избежать вздутия
Елена Подкаминская и Данила Дунаев рассказали о
Биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру из-за
Пользователи Сети назвали самые неприятные
Светлана Лобода призналась, что в течение 5 лет
Американец рассказал о 14-летней порнозависимости
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000
На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из
Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой
Названы регионы, в которые едут россияне на Новый
Просмотреть все новости