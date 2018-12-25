Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что больше не будет говорить о Ольге, ведь это обижает его новую девушку





Несколько недель назад у Лебедева появилась новая избранница, которой он продолжает, как когда-то Бузовой, признаваться в любви. Влюбленные уже даже успели отдохнуть в теплых краях и планируют вместе встречать Новый 2019 год.А недавно Денис и его новая девушка Алла Лагутина дали очередное совместное интервью, в котором сыровар подчеркнул, что именно она делает его по-настоящему счастливым мужчиной.Тогда звездная парочка добавила, что сейчас у них до сих пор продолжается конфетно-букетный период, который, по словам бизнесмена из Суздаля, может привести к счастливому и замечательному совместному будущему.Как выяснилось, несмотря на новые отношения, Лебедев время от времени все-таки вспоминал Бузову. К примеру, на отдыхе в Таиланде Денис то и дело слушал песни Ольги, а недавно даже опубликовал в личном микроблоге такой же пост, как и поющая телеведущая.Считанные часы назад Денис с новой пассией Аллой вышли со странички Лебедева в Instagram в прямой эфир, в котором сыровар попросил своих поклонников больше никогда не спрашивать у него про Ольгу Бузову, так как он отныне не намерен о ней не только говорить, но и вспоминать.Нужно сказать, что просьба Лебедева показалась многим интернет-пользователям довольно странной, ведь бизнесмен сам всегда поднимает тему о Бузовой.