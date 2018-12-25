DAF выпустила первый электрогрузовик CF Electric с запасом хода 100 км





Компания DAF выполнила заказ продуктовой сети Jumbo, которой понадобился электрический грузовик для транспортировки на небольшие расстояния. CF Electric анонсировали в мае этого года, а теперь с конвейера сошла серийная модель, полностью готовая к работе. Двигатель и аккумуляторы фуры рассчитаны на запас хода 100 километров при ёмкости всего 170 кВт/ч.Мощность мотора составляет 286 л. с., крутящий момент - 2000 Нм. Весит CF Electric практически 10 тонн, и ещё 40 тонн составит объём груза. С такой массой специалисты DAF не рассчитывали обеспечить грузовик длительным ходом при имеющейся ёмкости батареи.Однако Jumbo и не нужно, чтобы автомобиль преодолевал большие расстояния, поскольку будет транспортировать товары со складов в супермаркеты. 45 процентов перевозок компания будет осуществлять именно на электрическом грузовике.