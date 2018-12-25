DAF выпустила первый электрогрузовик CF Electric с запасом хода 100 км
DAF выпустила свой первый электрогрузовик, рассчитанный на 100 километров при максимальной заполненности. CF Electric будет перевозить по городу товары для супермаркетов.
Компания DAF выполнила заказ продуктовой сети Jumbo, которой понадобился электрический грузовик для транспортировки на небольшие расстояния. CF Electric анонсировали в мае этого года, а теперь с конвейера сошла серийная модель, полностью готовая к работе. Двигатель и аккумуляторы фуры рассчитаны на запас хода 100 километров при ёмкости всего 170 кВт/ч.
Мощность мотора составляет 286 л. с., крутящий момент - 2000 Нм. Весит CF Electric практически 10 тонн, и ещё 40 тонн составит объём груза. С такой массой специалисты DAF не рассчитывали обеспечить грузовик длительным ходом при имеющейся ёмкости батареи.
Однако Jumbo и не нужно, чтобы автомобиль преодолевал большие расстояния, поскольку будет транспортировать товары со складов в супермаркеты. 45 процентов перевозок компания будет осуществлять именно на электрическом грузовике.
Компания DAF выполнила заказ продуктовой сети Jumbo, которой понадобился электрический грузовик для транспортировки на небольшие расстояния. CF Electric анонсировали в мае этого года, а теперь с конвейера сошла серийная модель, полностью готовая к работе. Двигатель и аккумуляторы фуры рассчитаны на запас хода 100 километров при ёмкости всего 170 кВт/ч.
Мощность мотора составляет 286 л. с., крутящий момент - 2000 Нм. Весит CF Electric практически 10 тонн, и ещё 40 тонн составит объём груза. С такой массой специалисты DAF не рассчитывали обеспечить грузовик длительным ходом при имеющейся ёмкости батареи.
Однако Jumbo и не нужно, чтобы автомобиль преодолевал большие расстояния, поскольку будет транспортировать товары со складов в супермаркеты. 45 процентов перевозок компания будет осуществлять именно на электрическом грузовике.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:32