АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально стали мужем и женой

Сегодня, 25 декабря 2018 года, ведущий и экс-участница телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина официально стали супругами. Они узаконили свои отношения в тайне от всех в Дмитровском ЗАГСе Москвы.

По словам девушки, они с возлюбленным хотели пожениться еще в октябре, однако планы пришлось отложить, так как Андрея отправили в командировку на Сейшельские острова. Поэтому они сделали это перед Новым годом, в качестве подарка для своих родителей.

Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально стали мужем и женой

Также Кристина прокомментировала слухи о своей беременности, которые появились в Сети сразу после того, как избранник сделал ей предложение. В частности, она заявила, что не хочет отмечать свадьбу с животом, поскольку многие знакомые девушки рассказывали ей, что это очень тяжело.

Стоит отметить, что торжественная часть росписи состоится только летом следующего года. Супруги хотят арендовать один из столичных ресторанов, но какой именно, пока не решили, ведь время на это у них еще есть. Единственное, что они знают наверняка это то, что свадьба пройдет в формате вечеринки, дабы всем приглашенным гостям было весело и интересно.

Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально стали мужем и женой

Ослина призналась, что по большей части праздник устраивается из-за нее. Андрей понимает, что ей, как и всем девочкам, хочется торжества, поэтому идет на встречу и практически со всем соглашается.

Она сообщила, что очень счастлива в отношениях с Черкасовым, он единственный мужчина, за которого ей действительно хотелось выйти замуж.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлена грузовая версия LADA Granta
Анна Нетребко показала подготовку к Рождеству и
Ильдар Узбеков: Новый статус «Кузбасса» отражает
Светлана Лобода не представляет себя в свадебном
Ведущая Первого канала Марина Ким показала
Британцы восприняли календарь от Минобороны РФ
Анастасия Волочкова расскажет о встрече Нового
Диетологи: Апельсиновый сок вредит процессу
«Уральские пельмени» не заметили ухода Мясникова
Яна Кошкина поделилась воспоминаниями о
Ирина Пинчук выбрала дружбу и отправится
Американские учёные разработали проект машины
Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис
В Северной Голландии очевидцы заметили НЛО
Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально
Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на
Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26
Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой»
Данила Козловский рассказал о знакомстве и романе
Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом
Несколько шагов помогут людям избежать вздутия
Елена Подкаминская и Данила Дунаев рассказали о
Биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру из-за
Пользователи Сети назвали самые неприятные
Светлана Лобода призналась, что в течение 5 лет
Американец рассказал о 14-летней порнозависимости
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000
На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из
Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой
Названы регионы, в которые едут россияне на Новый
Просмотреть все новости