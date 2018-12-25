Ученые: Железо и кислород могут удерживать гелий в недрах планеты





Ученые отмечают, что гелий представляет собой второй по распространенности во Вселенной элемент. Первое место, естественно, за водородом. Он образовался практически сразу после того, как произошел Большой взрыв, при протекании первичного нуклеосинтеза.В процессе проведения исследования ученые выяснили, что в тех местах, где наблюдается повышенная вулканическая активность, зафиксировали выбросы гелия. Это означает, что глубоко в недрах нашей планеты могу находиться огромные запасы этого вещества. Но он хранятся в твердой, а не газообразной форме, чтобы не улетучиться.По мнению группы ученых из США и Китая, гелий пребывает в виде FeO2He. В этих условиях вещество способно выдержать давление до 300 гигапаскалей и температуру до 5 тысяч кельвинов. Возможно, гелий находится на границе между мантией Земли и ее ядром. К этому выводу исследователи пришли после проведения компьютерного моделирования, используя алгоритм CALYPSO. Данное соединение в лабораторных условиях пока не получено, но ученые смогли синтезировать его аналоги.