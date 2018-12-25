Анна Нетребко показала подготовку к Рождеству и Новому году

Нетребко, пребывая на гастролях в Нью-Йорке, встретила с семьёй католическое Рождество. Пока оперная дива даёт выступления в США несколько недель подряд, к ней приехал сын Тьяго, рождённый в первом браке с Эрвином Шроттом, а также супруг Юсиф Эйвазов. Знаменитость сделала много снимков подготовки к праздничному вечеру, которыми похвасталась поклонникам на своей странице.Нетребко с отпрыском испекли печенье, нарядили ёлку, разложили под ней подарки и посмотрели "Один дома", который очень нравится Тьяго. Поклонники звезды поздравили её с наступающим Новым годом и отметили невероятный уют, царящий в доме певицы.Отметим, что проживает последняя как в Нью-Йорке, так и в Вене, а в Россию ездит несколько раз в год. Нетребко после развода официально оформила отношения с тенором из Азербайджана, с которым часто путешествует и выступает вместе. Эйвазов очень тепло относится к Тьяго и воспитывает его как собственного сына.