АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Анна Нетребко показала подготовку к Рождеству и Новому году

Оперная певица Анна Нетребко показала в Instagram домашнюю подготовку к Рождеству и Новому году. Вместе с сыном Тьяго знаменитость испекла имбирное печенье и украсила дом.

Анна Нетребко показала подготовку к Рождеству и Новому году

Нетребко, пребывая на гастролях в Нью-Йорке, встретила с семьёй католическое Рождество. Пока оперная дива даёт выступления в США несколько недель подряд, к ней приехал сын Тьяго, рождённый в первом браке с Эрвином Шроттом, а также супруг Юсиф Эйвазов. Знаменитость сделала много снимков подготовки к праздничному вечеру, которыми похвасталась поклонникам на своей странице.

Нетребко с отпрыском испекли печенье, нарядили ёлку, разложили под ней подарки и посмотрели "Один дома", который очень нравится Тьяго. Поклонники звезды поздравили её с наступающим Новым годом и отметили невероятный уют, царящий в доме певицы.

Отметим, что проживает последняя как в Нью-Йорке, так и в Вене, а в Россию ездит несколько раз в год. Нетребко после развода официально оформила отношения с тенором из Азербайджана, с которым часто путешествует и выступает вместе. Эйвазов очень тепло относится к Тьяго и воспитывает его как собственного сына.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлена грузовая версия LADA Granta
Анна Нетребко показала подготовку к Рождеству и
Ильдар Узбеков: Новый статус «Кузбасса» отражает
Светлана Лобода не представляет себя в свадебном
Ведущая Первого канала Марина Ким показала
Британцы восприняли календарь от Минобороны РФ
Анастасия Волочкова расскажет о встрече Нового
Диетологи: Апельсиновый сок вредит процессу
«Уральские пельмени» не заметили ухода Мясникова
Яна Кошкина поделилась воспоминаниями о
Ирина Пинчук выбрала дружбу и отправится
Американские учёные разработали проект машины
Победитель телешоу «Замуж за Бузову» Денис
В Северной Голландии очевидцы заметили НЛО
Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально
Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на
Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26
Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой»
Данила Козловский рассказал о знакомстве и романе
Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом
Несколько шагов помогут людям избежать вздутия
Елена Подкаминская и Данила Дунаев рассказали о
Биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру из-за
Пользователи Сети назвали самые неприятные
Светлана Лобода призналась, что в течение 5 лет
Американец рассказал о 14-летней порнозависимости
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000
На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из
Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой
Названы регионы, в которые едут россияне на Новый
Просмотреть все новости