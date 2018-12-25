Светлана Лобода не представляет себя в свадебном платье

Певица для примера привела строчку из композиции, которая точно говорит о ее характере: «Я чёрная вместо белых дам». Лобода подчеркнула, что она не такая, как все, но при этом добавила, что сегодня таких появляется все больше.Кроме того, звезда сообщила, что ради своих детей решила изменить гастрольный график. Сейчас не менее 4 дней в неделю она находится дома с малышами. Кроме того, исполнительница два раза в год едет отдыхать на месяц всей семьей.