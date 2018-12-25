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Светлана Лобода не представляет себя в свадебном платье

Известная исполнительница Светлана Лобода не может себе представить, что когда-либо наденет свадебное платье. Звезда рассказала, что вполне возможно, что когда-то она решит выйти замуж. Однако вместо пышного платья она наденет кроссовки и джинсы, а вместо свадебного путешествия на остров она готова отправиться на уик-энд в Кению.

Светлана Лобода не представляет себя в свадебном платье

Певица для примера привела строчку из композиции, которая точно говорит о ее характере: «Я чёрная вместо белых дам». Лобода подчеркнула, что она не такая, как все, но при этом добавила, что сегодня таких появляется все больше.

Светлана Лобода не представляет себя в свадебном платье

Кроме того, звезда сообщила, что ради своих детей решила изменить гастрольный график. Сейчас не менее 4 дней в неделю она находится дома с малышами. Кроме того, исполнительница два раза в год едет отдыхать на месяц всей семьей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 18:41

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