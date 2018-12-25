Светлана Лобода не представляет себя в свадебном платье
Известная исполнительница Светлана Лобода не может себе представить, что когда-либо наденет свадебное платье. Звезда рассказала, что вполне возможно, что когда-то она решит выйти замуж. Однако вместо пышного платья она наденет кроссовки и джинсы, а вместо свадебного путешествия на остров она готова отправиться на уик-энд в Кению.
Певица для примера привела строчку из композиции, которая точно говорит о ее характере: «Я чёрная вместо белых дам». Лобода подчеркнула, что она не такая, как все, но при этом добавила, что сегодня таких появляется все больше.
Кроме того, звезда сообщила, что ради своих детей решила изменить гастрольный график. Сейчас не менее 4 дней в неделю она находится дома с малышами. Кроме того, исполнительница два раза в год едет отдыхать на месяц всей семьей.
Певица для примера привела строчку из композиции, которая точно говорит о ее характере: «Я чёрная вместо белых дам». Лобода подчеркнула, что она не такая, как все, но при этом добавила, что сегодня таких появляется все больше.
Кроме того, звезда сообщила, что ради своих детей решила изменить гастрольный график. Сейчас не менее 4 дней в неделю она находится дома с малышами. Кроме того, исполнительница два раза в год едет отдыхать на месяц всей семьей.