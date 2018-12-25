Диетологи: Апельсиновый сок вредит процессу похудения





Изабель Смит, будучи звёздным диетологом, рассказала о вреде апельсинового сока для фигуры. Хотя уже много лет существует культура употребления свежевыжатых цитрусовых, а также полезных фруктов в виде смузи и коктейлей, эксперты настаивают на вреде такого рациона для поддержания стройности тела. Несмотря на то, что организм получает необходимые вещества и витамины, в сладких продуктах много фруктозы, которая попросту не нужна телу в больших количествах.Сахар накапливается в виде лишнего жира даже если кажется, что каждодневные блюда лишены вредных сладостей. Если апельсиновый сок пакетированный, это для организма представляет ещё большую опасность. Не считая огромного количества сахара, у таких напитков не полностью натуральный состав, включающий химические добавки.Смит категорически против сока апельсина при похудении или поддержании стройной формы. Для употребления диетолог советует воду с лимоном, а также чаи на травах, фруктах и с имбирём.