«Уральские пельмени» не заметили ухода Мясникова и Рожкова

Их проект они назвали «Ваши пельмени». Юмористы не раз говорили, что в будущем году они тоже не собираются выступать с основным составом бывшей команды. Сам же коллектив, видимо, не заметил потери артистов. Она ездят по всей стране и по-прежнему продают все билеты.Под последним фото Сергея Исаева в Instagram из зала в Санкт-Петербурге юморист написал: «Спасибо за 2 аншлага! Встретимся в следующем году!». «Спасибо за удивительный вечер! С удовольствием смотрела ваше шоу! Было весело, прямо таки до слез! Больше всего понравились номера про бальные танцы и оперу. Приезжайте еще!», «Эх, ребята! Поработать с вами! Ой, точнее влиться бы в ваш ритм! Это просто образ жизни!», – писали фанаты в комментариях.