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«Уральские пельмени» не заметили ухода Мясникова и Рожкова

Нынешний лидер «Уральских пельменей» похвастался в Instagram полным залом зрителей на концерте в Петербурге. Сергей Исаев и его команда не заметили отсутствия двух актеров. Вячеслав Мясников с Андреем Рожковым, которые раньше считались лидерами коллектива, уже несколько месяцев гастролируют отдельно от бывших коллег по сцене.
«Уральские пельмени» не заметили ухода Мясникова и Рожкова

Их проект они назвали «Ваши пельмени». Юмористы не раз говорили, что в будущем году они тоже не собираются выступать с основным составом бывшей команды. Сам же коллектив, видимо, не заметил потери артистов. Она ездят по всей стране и по-прежнему продают все билеты.

Под последним фото Сергея Исаева в Instagram из зала в Санкт-Петербурге юморист написал: «Спасибо за 2 аншлага! Встретимся в следующем году!». «Спасибо за удивительный вечер! С удовольствием смотрела ваше шоу! Было весело, прямо таки до слез! Больше всего понравились номера про бальные танцы и оперу. Приезжайте еще!», «Эх, ребята! Поработать с вами! Ой, точнее влиться бы в ваш ритм! Это просто образ жизни!», – писали фанаты в комментариях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 18:00

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