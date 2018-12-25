Яна Кошкина поделилась воспоминаниями о новогодней ночи с отцом в Instagram
Известная актриса Яна Кошкина поделилась со своими поклонниками в Instagram воспоминаниями о новогодней ночи, проведенной с отцом. Оказывается, в тот момент, когда били куранты, родственник не смог открыть бутылку шампанского, поэтому актриса не успела загадать желание.
По словам Яны Кошкиной, она очень ругала отца, так как заранее приготовила записку, на которой написала свое заветное желание. Знаменитость даже запаслась несколькими зажигалками, чтобы все сработало наверняка. Но в самый ответственный момент сломалась пробка на любимом шампанском и папа не смог открыть бутылку. Желание актриса все-таки загадала, но уже на Китайский новый год. Как она призналась, задуманное сбылось.
Звезда сериалов «Кухня» и «Интерны» выросла в обычной питерской семье. У нее есть сестра. У родителей отношения не сложились, поэтому они развелись. Девочки остались с мамой, но с отцом общаться не перестали. Яна Кошкина ценит минуты, проведенные рядом с близкими людьми, поэтому и прошлый Новый год она решила встретить в компании папы. В эту новогоднюю ночь актриса будет работать. Знаменитость пригласили вести праздничный концерт. 28-летняя брюнетка сейчас задействована в проекте «Смешное время», поэтому отдыхать в ближайшее время не планирует.
По словам Яны Кошкиной, она очень ругала отца, так как заранее приготовила записку, на которой написала свое заветное желание. Знаменитость даже запаслась несколькими зажигалками, чтобы все сработало наверняка. Но в самый ответственный момент сломалась пробка на любимом шампанском и папа не смог открыть бутылку. Желание актриса все-таки загадала, но уже на Китайский новый год. Как она призналась, задуманное сбылось.
Звезда сериалов «Кухня» и «Интерны» выросла в обычной питерской семье. У нее есть сестра. У родителей отношения не сложились, поэтому они развелись. Девочки остались с мамой, но с отцом общаться не перестали. Яна Кошкина ценит минуты, проведенные рядом с близкими людьми, поэтому и прошлый Новый год она решила встретить в компании папы. В эту новогоднюю ночь актриса будет работать. Знаменитость пригласили вести праздничный концерт. 28-летняя брюнетка сейчас задействована в проекте «Смешное время», поэтому отдыхать в ближайшее время не планирует.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:52