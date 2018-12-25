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Яна Кошкина поделилась воспоминаниями о новогодней ночи с отцом в Instagram

Известная актриса Яна Кошкина поделилась со своими поклонниками в Instagram воспоминаниями о новогодней ночи, проведенной с отцом. Оказывается, в тот момент, когда били куранты, родственник не смог открыть бутылку шампанского, поэтому актриса не успела загадать желание.

Яна Кошкина поделилась воспоминаниями о новогодней ночи с отцом в Instagram


По словам Яны Кошкиной, она очень ругала отца, так как заранее приготовила записку, на которой написала свое заветное желание. Знаменитость даже запаслась несколькими зажигалками, чтобы все сработало наверняка. Но в самый ответственный момент сломалась пробка на любимом шампанском и папа не смог открыть бутылку. Желание актриса все-таки загадала, но уже на Китайский новый год. Как она призналась, задуманное сбылось.

Яна Кошкина поделилась воспоминаниями о новогодней ночи с отцом в Instagram


Звезда сериалов «Кухня» и «Интерны» выросла в обычной питерской семье. У нее есть сестра. У родителей отношения не сложились, поэтому они развелись. Девочки остались с мамой, но с отцом общаться не перестали. Яна Кошкина ценит минуты, проведенные рядом с близкими людьми, поэтому и прошлый Новый год она решила встретить в компании папы. В эту новогоднюю ночь актриса будет работать. Знаменитость пригласили вести праздничный концерт. 28-летняя брюнетка сейчас задействована в проекте «Смешное время», поэтому отдыхать в ближайшее время не планирует.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:52

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