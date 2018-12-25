Американские учёные разработали проект машины времени для путешествий в будущее
Американские учёные разработали проект машины времени для путешествий в будущее. Создателям аппарата понадобились теоретические наработки Альберта Эйнштейна.
Сотрудница Кэролайн Мэллори из Массачусетского университета, находящегося в американском Дармуте, объявила о том, что разработала проект настоящей машины времени. Вдохновил изобретательницу на аппарат для необычных перемещений фантастический фильм "Назад в будущее", где такое устройство построено в виде футуристического автомобиля. В своих разработках Мэллори пользуется теориями Эйнштейна.
В частности, физик предположила возможность гипотетических путешествий во времени благодаря нахождению возле чёрной дыры. Около таких огромных космических объектов невероятно мощное поле притяжения. Это искривляет пространство-время, так что в теории человек может мгновенно попасть в будущее.
Правда, это не исключает научные парадоксы и невозможность вернуться в своё время. Мэллори призналась, что для создания машины ей нужен не один год.
Для работы аппарата необходима формула, которая наделит конструкцию колоссальной плотностью, давлением и температурой. При этом американские коллеги критикуют изобретательницу, ведь её проект противоречит законам природы и науки.
Сотрудница Кэролайн Мэллори из Массачусетского университета, находящегося в американском Дармуте, объявила о том, что разработала проект настоящей машины времени. Вдохновил изобретательницу на аппарат для необычных перемещений фантастический фильм "Назад в будущее", где такое устройство построено в виде футуристического автомобиля. В своих разработках Мэллори пользуется теориями Эйнштейна.
В частности, физик предположила возможность гипотетических путешествий во времени благодаря нахождению возле чёрной дыры. Около таких огромных космических объектов невероятно мощное поле притяжения. Это искривляет пространство-время, так что в теории человек может мгновенно попасть в будущее.
Правда, это не исключает научные парадоксы и невозможность вернуться в своё время. Мэллори призналась, что для создания машины ей нужен не один год.
Для работы аппарата необходима формула, которая наделит конструкцию колоссальной плотностью, давлением и температурой. При этом американские коллеги критикуют изобретательницу, ведь её проект противоречит законам природы и науки.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:44