Американские учёные разработали проект машины времени для путешествий в будущее





Сотрудница Кэролайн Мэллори из Массачусетского университета, находящегося в американском Дармуте, объявила о том, что разработала проект настоящей машины времени. Вдохновил изобретательницу на аппарат для необычных перемещений фантастический фильм "Назад в будущее", где такое устройство построено в виде футуристического автомобиля. В своих разработках Мэллори пользуется теориями Эйнштейна.В частности, физик предположила возможность гипотетических путешествий во времени благодаря нахождению возле чёрной дыры. Около таких огромных космических объектов невероятно мощное поле притяжения. Это искривляет пространство-время, так что в теории человек может мгновенно попасть в будущее.Правда, это не исключает научные парадоксы и невозможность вернуться в своё время. Мэллори призналась, что для создания машины ей нужен не один год.Для работы аппарата необходима формула, которая наделит конструкцию колоссальной плотностью, давлением и температурой. При этом американские коллеги критикуют изобретательницу, ведь её проект противоречит законам природы и науки.