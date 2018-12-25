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Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на Землю метеорит планету Нибиру

Уфологи утверждают, что очевидцу удалось запечатлеть во Владимире Нибиру, пославшую на землю хабаровский метеорит, перекрывший русло реки. Также конспирологи убеждены, что именно она виновна в землетрясении на Камчатке.

Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на Землю метеорит планету Нибиру


Житель Владимира 20 декабря заметил, что рядом с Солнцем в небе расположился яркий большой объект. Он сфотографировал необычное явление и опубликовал снимок в соцсетях. Уфологи, которые увидели фото, заявили, что это планета Нибиру. По их словам, «звезда смерти» к концу десятилетия приблизится к Земле. Поэтом конспирологи бьют тревогу, так как настолько близко это объект к нашей планете еще не приближался, но официальная наука отрицает факт существования Планеты Х.

Уфологи рассказали, что небесное тело расположене на орбите Солнца. Кода оно наберет достаточную скорость, то устремится к Земле. Альтернативные ученые считают, что «Роскосмос» знает о приближающейся катастрофе, поэтому экстренно меняет руководство и топ-менеджеров компании.

Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на Землю метеорит планету Нибиру


Приближение Нибиру к нашей планете конспирологи связывают с падением метеорита в Хабаровском крае. По их словам, этот объект представляет собой осколок Планеты Х. В день этого катаклизма очевидцы запечатлели красное небо и облака, напоминающие шапки. Уфологи заявили, что это началась «бомбардировка» Земли. При этом, в первую очередь будут страдать регионы, в которых есть крупные водоемы.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:16

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