Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на Землю метеорит планету Нибиру





Житель Владимира 20 декабря заметил, что рядом с Солнцем в небе расположился яркий большой объект. Он сфотографировал необычное явление и опубликовал снимок в соцсетях. Уфологи, которые увидели фото, заявили, что это планета Нибиру. По их словам, «звезда смерти» к концу десятилетия приблизится к Земле. Поэтом конспирологи бьют тревогу, так как настолько близко это объект к нашей планете еще не приближался, но официальная наука отрицает факт существования Планеты Х.Уфологи рассказали, что небесное тело расположене на орбите Солнца. Кода оно наберет достаточную скорость, то устремится к Земле. Альтернативные ученые считают, что «Роскосмос» знает о приближающейся катастрофе, поэтому экстренно меняет руководство и топ-менеджеров компании.Приближение Нибиру к нашей планете конспирологи связывают с падением метеорита в Хабаровском крае. По их словам, этот объект представляет собой осколок Планеты Х. В день этого катаклизма очевидцы запечатлели красное небо и облака, напоминающие шапки. Уфологи заявили, что это началась «бомбардировка» Земли. При этом, в первую очередь будут страдать регионы, в которых есть крупные водоемы.