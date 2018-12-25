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Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26 декабря

Обновленная и чуть более дешевая модификация Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition выйдет в продажу за 340 долларов. Стоит напомнить, что лишь в течение одного квартала компания Xiaomi реализовала не менее 700 000 устройств Pocophone F1, а презентация новинки состоится 26 декабря.
Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26 декабря

Данная модель и вовсе стала самым популярным девайсом, имеющим однокристальную систему Snapdragon 845. 26 декабря разработчики, как и обещали, представят новую версию смартфона. Он оснащен кевларовой задней панелью Armoured Edition, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Добавим, что ранее гаджет выпускался лишь с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:09

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