Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26 декабря
Обновленная и чуть более дешевая модификация Xiaomi Pocophone F1 Armored Edition выйдет в продажу за 340 долларов. Стоит напомнить, что лишь в течение одного квартала компания Xiaomi реализовала не менее 700 000 устройств Pocophone F1, а презентация новинки состоится 26 декабря.
Данная модель и вовсе стала самым популярным девайсом, имеющим однокристальную систему Snapdragon 845. 26 декабря разработчики, как и обещали, представят новую версию смартфона. Он оснащен кевларовой задней панелью Armoured Edition, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Добавим, что ранее гаджет выпускался лишь с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Данная модель и вовсе стала самым популярным девайсом, имеющим однокристальную систему Snapdragon 845. 26 декабря разработчики, как и обещали, представят новую версию смартфона. Он оснащен кевларовой задней панелью Armoured Edition, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Добавим, что ранее гаджет выпускался лишь с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:09