Несколько шагов помогут людям избежать вздутия живота во время праздников





Как известно, проблемы с пищеварением в этот период возникают от излишнего употребления спиртного, шоколада и слишком калорийных продуктов. При этом, на Новый год и после него человек ведет малоподвижный образ жизни, подчеркивают эксперты. Для исправления возможных негативных последствий рекомендуется хотя бы немного прогуливаться или выполнять лёгкие физические упражнения. Кроме того, стоит обратить внимание на напитки направленного действия вроде чая с фенхелем, в котором содержатся семена, препятствующие развитию вздутия живота. Рекомендуется употреблять имбирь в любом виде, или яблочный уксус, но его нужно употребить до начала приёма еды.Можно «обмануть» организм, если употреблять пищу маленькими порциями. Человек должен добавлять в рацион еду, содержащую волокна, ведь они стимулируют пищеварение, подытожили ученые.