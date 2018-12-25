Елена Подкаминская и Данила Дунаев рассказали о планах на Новый год

Елена Подкаминская сыграла одну из главных ролей в новом сериале под названием «ИП Пирогова». Актриса сыграла обманутую своим супругом женщину. Ее коллегой по съемочной площадке стал Данила Дунаев. Последний съемочный день закончится 30 декабря и у знаменитостей начнутся новогодние каникулы, как именно они их собираются провести они рассказали в одном из интервью. Елена Подкаминская сообщила, что она соберется провести время в Таиланде. Актриса хочет как следует отдохнуть и понежиться на солнышке после весьма напряженного рабочего графика.Данила Дунаев сообщил, что на Новый год он планирует остаться в Москве. Он рассказал, что много лет в новогоднюю ночь находился на корпоративах, но сейчас пришло время отмечать праздник с семьей. Актер уверен, что ему с близкими людьми будет чем заняться в столице России, тем более, что в последнее время он вообще не любит покидать пределы Москвы.