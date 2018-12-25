Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой» рассказала о прекрасных отношениях Ксении и Ольги





Татьяна Светлова говорит, что Ксюша и Оля очень хорошо общаются в повседневной жизни, несмотря на то, что имеют совершенно разный характер и темперамент.Не секрет, что Бузова и Бородина являются для реалити-шоу «Дом-2» своеобразным символом, ведь обе работают вместе уже давно. Вполне возможно, что именно поэтому в социальных сетях довольно часто появляются слухи, что Бородина и Бузова не только не дружат между собой, но и буквально ненавидят друг друга.По словам продюсеров шоу «Бородина против Бузовой», они решили использовать интерес телезрителей к теме о нелюбви между Ольгой и Ксенией, поэтому и запустили этот проект. Конечно же, реалити только увеличило количество сплетен, которые продолжают появляться в Интернете.Впрочем, слухи, как оказалось, являются лишь сплетнями, ведь в действительности девушки очень ладят. Продюсер шоу подчеркнула, что две телезнаменитости имеют несколько иные приоритеты в жизни, но не мешает знаменитостям оставаться подругами, когда они находятся на съемочной площадке.К слову, Светлова добавила, что бывали ситуации, когда Ольга и Ксения были напрочь не согласны с мнением друг друга, но даже тогда им удавалось взять себя в руки, так как ведущие хорошо понимали, что они являются лицами телешоу.