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Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой» рассказала о прекрасных отношениях Ксении и Ольги

Руководитель шоу «Бородина против Бузовой» поведала, как в действительности эти ведущие относятся друг к другу.

Татьяна Светлова говорит, что Ксюша и Оля очень хорошо общаются в повседневной жизни, несмотря на то, что имеют совершенно разный характер и темперамент.

Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой» рассказала о прекрасных отношениях Ксении и Ольги

Не секрет, что Бузова и Бородина являются для реалити-шоу «Дом-2» своеобразным символом, ведь обе работают вместе уже давно. Вполне возможно, что именно поэтому в социальных сетях довольно часто появляются слухи, что Бородина и Бузова не только не дружат между собой, но и буквально ненавидят друг друга.

По словам продюсеров шоу «Бородина против Бузовой», они решили использовать интерес телезрителей к теме о нелюбви между Ольгой и Ксенией, поэтому и запустили этот проект. Конечно же, реалити только увеличило количество сплетен, которые продолжают появляться в Интернете.

Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой» рассказала о прекрасных отношениях Ксении и Ольги

Впрочем, слухи, как оказалось, являются лишь сплетнями, ведь в действительности девушки очень ладят. Продюсер шоу подчеркнула, что две телезнаменитости имеют несколько иные приоритеты в жизни, но не мешает знаменитостям оставаться подругами, когда они находятся на съемочной площадке.

К слову, Светлова добавила, что бывали ситуации, когда Ольга и Ксения были напрочь не согласны с мнением друг друга, но даже тогда им удавалось взять себя в руки, так как ведущие хорошо понимали, что они являются лицами телешоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05

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