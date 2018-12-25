Светлана Лобода призналась, что в течение 5 лет торговала по выходным на рынке





Не так давно Светлана Лобода родила свою вторую наследницу, которую назвала Тильда. Также поклонникам певице известно, что буквально, через несколько дней после родов исполнительница уже вернулась к работе. Как рассказала в интервью сама знаменитость, она привыкла постоянно работать. Светлана Лобода поведала, что раньше ее семья была бедной, и по этому по выходным она работала на рынке. Торговала будущая певица в течение 5 лет.Сейчас исполнительница пользуется огромной популярностью и практически не одно светское мероприятие не проходит без ее присутствия. Также знаменитость старается делать все, что может, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась. Напомним, что под опекой у Светланы Лободы находятся ее наследницы, родители, сестра и несколько близких родственников.