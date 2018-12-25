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Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000 рублей получит обновленную версию

Китайский автоконцерн Geely тестирует модернизированный компактный кроссовер Vision X3. Стоит напомнить, что первая версия модели появилась на мировом рынке прошлым летом.
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000 рублей получит обновленную версию

В руках инсайдеров уже появились снимки новинок, и, судя по ним, Vision X3 2019-го модельного года оснащен измененными бамперами, доработанными фарами головного света и светодиодными задними фонарями с переделанной LED-матрицей. Габаритные модели транспортного средства остались прежними: длина – 4,0 метра, ширина – 1,76 метра, высота – 1,59 метра, колёсная база – 2,48 метра. В подкапотном пространстве разместится 1,5-литровый бензиновый движок на 105 лошадиных сил, функции трансмиссии положены на 5-скоростную МКК или четырехдиапазонный «автомат».

Стоимость машины пока держится в секрете. К примеру, за дореформенную модификацию паркетника на китайском рынке просили от 51 тысячи юаней (500 тысяч рублей). Geely Vision X3 пользовался огромной популярностью на местном рынке – более 110 000 реализованных экземпляров в течение 11 месяцев.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:54

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