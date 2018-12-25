Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000 рублей получит обновленную версию





В руках инсайдеров уже появились снимки новинок, и, судя по ним, Vision X3 2019-го модельного года оснащен измененными бамперами, доработанными фарами головного света и светодиодными задними фонарями с переделанной LED-матрицей. Габаритные модели транспортного средства остались прежними: длина – 4,0 метра, ширина – 1,76 метра, высота – 1,59 метра, колёсная база – 2,48 метра. В подкапотном пространстве разместится 1,5-литровый бензиновый движок на 105 лошадиных сил, функции трансмиссии положены на 5-скоростную МКК или четырехдиапазонный «автомат».Стоимость машины пока держится в секрете. К примеру, за дореформенную модификацию паркетника на китайском рынке просили от 51 тысячи юаней (500 тысяч рублей). Geely Vision X3 пользовался огромной популярностью на местном рынке – более 110 000 реализованных экземпляров в течение 11 месяцев.