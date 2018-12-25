Американец рассказал о 14-летней порнозависимости





Ребенком мужчина увлекался комиксами, а в 8 лет увидел у своей няни эротическую нарисованную новеллу. Решив, что это комикс, мальчик был удивлен его содержанием. Ему понравилось, поэтому он продолжил изучать порножурналы. В 14 лет американец испытал первый оргазм от картинок и пристрастился к порно.Из-за того, что за журналами парень проводил все свободное время, у него появились проблемы с живым общением. «У меня развились стыд и сниженная самооценка. Из-за того, что я часто фантазировал о девочках и учителях, я стеснялся с ними разговаривать я чувствовал вину», – рассказал мужчина.В 17 лет у парня развилось PIED, нарушение, при котором человек возбуждается только от порно. Поэтому он не мог знакомиться с девушками. В 22 года американец хотел встретиться с девушкой с анонимного веб-сайта, но возле ее дома кто-то кинул в окно его машины камень. После этого мужчина пообещал, что расстанется со своей зависимостью.Чтобы чем-то себя занять, он записался в спортзал и очень много занимался. Дома он начал готовить блюда правильного питания и вести дневник. «Годы зависимости убили мою эмпатию. Я начал писать о своих эмоциях, и спустя несколько месяцев смог видеть в девушках просто людей, а не сексуальные объекты», – поделился американец. Сейчас мужчина может встречаться с женщинами и вести нормальную интимную жизнь. Также он основал компанию, помогающую людям с порнозависимостью.