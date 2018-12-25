АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Американец рассказал о 14-летней порнозависимости

Американец рассказал, как ему удалось побороть зависимость от порнографии, которая длилась 14 лет. Также он поделился своей историей о том, как он смог научиться заново знакомиться с девушками.
Американец рассказал о 14-летней порнозависимости

Ребенком мужчина увлекался комиксами, а в 8 лет увидел у своей няни эротическую нарисованную новеллу. Решив, что это комикс, мальчик был удивлен его содержанием. Ему понравилось, поэтому он продолжил изучать порножурналы. В 14 лет американец испытал первый оргазм от картинок и пристрастился к порно.

Из-за того, что за журналами парень проводил все свободное время, у него появились проблемы с живым общением. «У меня развились стыд и сниженная самооценка. Из-за того, что я часто фантазировал о девочках и учителях, я стеснялся с ними разговаривать я чувствовал вину», – рассказал мужчина.

В 17 лет у парня развилось PIED, нарушение, при котором человек возбуждается только от порно. Поэтому он не мог знакомиться с девушками. В 22 года американец хотел встретиться с девушкой с анонимного веб-сайта, но возле ее дома кто-то кинул в окно его машины камень. После этого мужчина пообещал, что расстанется со своей зависимостью.

Чтобы чем-то себя занять, он записался в спортзал и очень много занимался. Дома он начал готовить блюда правильного питания и вести дневник. «Годы зависимости убили мою эмпатию. Я начал писать о своих эмоциях, и спустя несколько месяцев смог видеть в девушках просто людей, а не сексуальные объекты», – поделился американец. Сейчас мужчина может встречаться с женщинами и вести нормальную интимную жизнь. Также он основал компанию, помогающую людям с порнозависимостью.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Ослина и Андрей Черкасов официально
Уфологи: Во Владимире запечатлели пославшую на
Презентация нового Xiaomi Pocophone состоится 26
Продюсер телешоу «Бородина против Бузовой»
Данила Козловский рассказал о знакомстве и романе
Отец Меган Маркл встретил Рождество в гордом
Несколько шагов помогут людям избежать вздутия
Елена Подкаминская и Данила Дунаев рассказали о
Биатлонист Антон Шипулин завершит карьеру из-за
Пользователи Сети назвали самые неприятные
Светлана Лобода призналась, что в течение 5 лет
Американец рассказал о 14-летней порнозависимости
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000
На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из
Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой
Названы регионы, в которые едут россияне на Новый
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна назвала нового
Раз в три года ученые видят аномальную звездную
Друг Владислава Галкина предчувствовал смерть
Финансы, политика, мода: Астрологи сделали
Врачи не советуют смешивать алкоголь и энергетики
Тарасов опубликовал в Instagram новый семейный
Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым
Астронавт Билл Андерс негативно относится к
Верховный суд разрешил использовать шпионскую
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно рассказала,
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как
Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах
Академический ансамбль Росгвардии презентовал
"Росконтроль" рекомендовал лишь одну марку сёмги
Просмотреть все новости