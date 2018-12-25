Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно рассказала, как несколько лет назад попала в автокатастрофу





На днях Мария дала очередной интервью, в котором рассказала о автокатастрофе, которая лишила ее сна.Кохно не единожды отмечала, что является девушкой, которая очень любит приключения, и поэтому она никогда не боится экспериментировать и пробовать что-то новое. Не секрет, что именно за это блондинка сразу же полюбилась многие телезрителям реалити-шоу «Дом-2».Впрочем, в свежем интервью Мария рассказала, что в свое время очередная ее авантюра сыграла с ней «злую шутку». Выяснилось, что звезда «Дома-2» едва не погибла несколько лет назад, о чем старалась никому не рассказывать.По словам Кохно, она с друзьями попала в страшную автокатастрофу. В тот злополучный вечер она как раз сидела на переднем сиденье возле водителя. Какие-то люди начали переходить дорогу в неположенном месте, что в итоге привело к тому, что машина Марии въехала в них.Оказывается, что одному из прохожих удалось подпрыгнуть в тот момент, когда автомобиль блондинки почти въехал в его компанию. Вот только и ему не удалось избежать травмы. Мужчина ударился об лобовое стекло и осколки попали Марии в горло, после чего ей делали операцию.Бывшая участница «Дома-2» подчеркнула, что эта авария настолько перепугала ее, что она до сих пор помнит все, что происходило в тот вечер с ней и ее приятелями. Даже сейчас Кохно по-прежнему не может спать спокойно, несмотря даже на то, что с дня происшествия прошло несколько лет.