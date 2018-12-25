На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из жизни Иосифа Кобзона

Традиционно в ночь на Новый год зрители «Голубого огонька» увидят на телеэкранах знакомые лица. Перед ними выступят Евгений Петросян, Андрей Малахов, Ольга Бузова, Валерий Меладзе, Лев Лещенко и многие другие артисты. Они будут объединяться в неожиданные дуэты и развлекать телезрителей различными совместными номерами.Иосиф Кобзон скончался от тяжелого онкологического заболевания на 81 году жизни 30 августа нынешнего года. На момент смерти у него была диагностирована неизлечимая 4 стадия рака, с которым он боролся на протяжении многих лет. Спустя два месяца после кончины певца его вдова дала интервью в программе «Честное слово», в котором она рассказала, что с Иосифом Давыдовичем пришли попрощаться много известных политиков и артистов. Сам же Кобзон, по ее словам, был сентиментальным человеком. Он старался прийти на помощь всем нуждавшимся людям.