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Названы регионы, в которые едут россияне на Новый год

Генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata Алексей Зарецкий в беседе с журналистами назвал регионы, в которые едут россияне на Новый год. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Названы регионы, в которые едут россияне на Новый год

Алексей Зарецкий рассказал, что в 2017 году на РФ приходилось только около 8% туров на Новый год. Но в 2018 году эта отметка выросла до 13%. Сообщается, что лидером стал Адлер, потом идет Крым и Красная Поляна, а также в этом списке на последнем месте находится Сочи. Имеются и другие регионы Российской Федерации, но там посещение минимальное.

Сообщается, что стоимость новогодних туров, в которые входит перелет и проживание в Адлере, составит около 35 тысяч рублей. В Крыму отдых будет стоить приблизительно 45 тысяч рублей. Отдых в Сочи обойдется туристам в 39 тысяч рублей, а в Красной Поляне стоимость новогоднего тура составит около 61 тысячи рублей.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:31

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