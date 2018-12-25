Названы регионы, в которые едут россияне на Новый год





Алексей Зарецкий рассказал, что в 2017 году на РФ приходилось только около 8% туров на Новый год. Но в 2018 году эта отметка выросла до 13%. Сообщается, что лидером стал Адлер, потом идет Крым и Красная Поляна, а также в этом списке на последнем месте находится Сочи. Имеются и другие регионы Российской Федерации, но там посещение минимальное.Сообщается, что стоимость новогодних туров, в которые входит перелет и проживание в Адлере, составит около 35 тысяч рублей. В Крыму отдых будет стоить приблизительно 45 тысяч рублей. Отдых в Сочи обойдется туристам в 39 тысяч рублей, а в Красной Поляне стоимость новогоднего тура составит около 61 тысячи рублей.