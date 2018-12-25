Друг Владислава Галкина предчувствовал смерть актера





Владислав Галкин умер в 2010 году. Но его друзья, близкие и поклонники до сих пор не могут смериться с гибелью звезды. Как известно, тело актера было найдено в его квартире. Официальной причиной смерти Владислава Галкина стала остановка сердца. Но отец знаменитости уверен, что его сын пострадал от бандитов. Борис Галкин утверждает, что у его наследника в квартире находилась большая сумма денег, которая после его смерти не была обнаружена.Близкий друг Владислава Галкина сообщил, что актер болел и был на диете. Именно по этой причине Сергей Юшкевич считает, что знаменитость погиб не случайно. Также же он рассказал, что предчувствовал смерть Владислава Галкина. Зная характер актера, коллега был практически уверен, что знаменитость умрет не от старости.