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Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления россиян с Новым годом депутат Государственной думы Наталья Поклонская села верхом на коня. Видеопоздравление российский политик опубликовала на своей официальной странице в Instagram в нынешний вторник.
Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом

Во время праздничной речи, в одной руке Поклонская держала поводья, в другой у нее был бокал с шампанским. Она пожелала каждому россиянину, чтобы к нему в новогоднюю ночь пришла сказка, а в следующем году — счастье и радость. А на коня политик залезла для того, чтобы каждый в новом году оказался на своем коне, неся на нем справедливость, добро и благородство.

Кроме того, Наталья Поклонская выразила всем благодарность за поддержку и доверие в свете того, что в Госдуме в сентябре была упразднена комиссия, контролирующая доходы, которую она возглавляла. Все чаще инициативы Поклонской остаются без внимания, она считает, что страна нуждается в новых политических силах.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:47

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