Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом

Во время праздничной речи, в одной руке Поклонская держала поводья, в другой у нее был бокал с шампанским. Она пожелала каждому россиянину, чтобы к нему в новогоднюю ночь пришла сказка, а в следующем году — счастье и радость. А на коня политик залезла для того, чтобы каждый в новом году оказался на своем коне, неся на нем справедливость, добро и благородство.Кроме того, Наталья Поклонская выразила всем благодарность за поддержку и доверие в свете того, что в Госдуме в сентябре была упразднена комиссия, контролирующая доходы, которую она возглавляла. Все чаще инициативы Поклонской остаются без внимания, она считает, что страна нуждается в новых политических силах.