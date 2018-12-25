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Милена Безбородова приняла внебрачного ребенка Алексея Безуса

Возлюбленная Алексея Безуса – Милена Безбородова наконец-таки смирилась с тем, что у ее молодого человека есть незаконнорожденный ребенок.

Несколько часов назад Алексей рассказал своим поклонникам радостную новость - любимая девушка Милена приняла его внебрачную дочь.

Милена Безбородова приняла внебрачного ребенка Алексея Безуса

Не секрет, что несколько месяцев назад Безус узнал о том, что его бывшая гражданская супруга Елена родила девочку Мию. На днях девушка с дочерью приехали на Поляну, где теперь живут в одной комнате с Алексеем.

Нужно сказать, что Безбородовой было довольно сложно не только смириться с этим, но и принять саму малышку, несмотря на то, что девочка очень похожа на своего папу. Впрочем, если верить словам Безуса, на сегодняшний день у них все хорошо, ведь Милена, наконец-таки смогла взять себя в руки и успокоиться.

В недавнем прямом эфире Алексей заявил, что 2018 год стал для него очень «особенным», а все потому, что у него родилась дочка, которая стала для участника «Дома-2» самым дорогим, что у него есть сейчас. В свою очередь Безус не прекращает благодарить за это свою экс-избранницу Елену, которая и подарила ему наследницу.

Милена Безбородова приняла внебрачного ребенка Алексея Безуса

По словам Леши, невзирая на то, что у него совершенно другой «подход к жизни», он постарается сделать все возможное и невозможное для того, чтобы его дочь Мия была самой счастливой девочкой на планете.

К слову, в социальных сетях продолжают появляться видеозаписи, на которых Милена пытается выбросить детские вещи либо же держит Безуса в дверях, не позволяя ему выносить ее вещи из их комнаты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:44

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