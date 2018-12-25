АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодний парад: Мировые знаменитости похвастались своими праздничными ёлками
EUR 77.89 USD 68.41
Курс валют на 25.12.2018

Врачи не советуют смешивать алкоголь и энергетики на Новый год

Медики рассказали, что смешивание алкоголя и энергетиков маскирует токсическое воздействие спиртного. Поэтому человек часто не замечает момента наступления отравления. Врачи советуют помнить об этом на новогодние праздники.
Врачи не советуют смешивать алкоголь и энергетики на Новый год

Энергетики часто пьют на праздники, чтобы приободриться и продлить веселье. Опасность их сочетания с алкогольными напитками состоит в контрастном воздействии на организм человека. Токсический эффект спиртного не исчезает, он так же негативно действует на органы. Энергетики же способны маскировать действие алкогольных напитков, а значит, человек выпивает больше нужного.

Другой эксперт подчеркнул, что состояние после смешивания энергетика и спиртного можно назвать «бодрствующим опьянением». Эффект от алкоголя нивелируется, появляется ощущение, что человек трезвый. Он выпивает еще, опьянение нарастает, а человек продолжает считать, что он трезв. Кроме того, содержащиеся в энергетиках вещества могут усугубить похмелье. Даже при легком опьянение ослабляется контроль над приемом пищи. Кофеин также вызывает голод, потому происходит переедание.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 000
На «Голубом огоньке» почтили память ушедшего из
Алиана Устиненко подралась с Миленой Безбородовой
Названы регионы, в которые едут россияне на Новый
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна назвала нового
Раз в три года ученые видят аномальную звездную
Друг Владислава Галкина предчувствовал смерть
Финансы, политика, мода: Астрологи сделали
Врачи не советуют смешивать алкоголь и энергетики
Тарасов опубликовал в Instagram новый семейный
Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым
Астронавт Билл Андерс негативно относится к
Верховный суд разрешил использовать шпионскую
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно рассказала,
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала, как
Названы вещи, которые "заводят" мужчин в женщинах
Академический ансамбль Росгвардии презентовал
"Росконтроль" рекомендовал лишь одну марку сёмги
Эксперты назвали эффективные способы похудения
Милена Безбородова приняла внебрачного ребенка
Пользователи Сети обсуждают похудевшего Федера
Ученые выдвинули идею о существовании планет,
Станислав Садальский посмеялся над Эвелиной
Загадочного гуманоида запечатлели в американском
Врачи предостерегают россиян от употребления
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон встречается с
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о
Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц
Ольга Бузова пришла на съемки телешоу «Бородина
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына
Просмотреть все новости