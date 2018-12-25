Врачи не советуют смешивать алкоголь и энергетики на Новый год





Энергетики часто пьют на праздники, чтобы приободриться и продлить веселье. Опасность их сочетания с алкогольными напитками состоит в контрастном воздействии на организм человека. Токсический эффект спиртного не исчезает, он так же негативно действует на органы. Энергетики же способны маскировать действие алкогольных напитков, а значит, человек выпивает больше нужного.Другой эксперт подчеркнул, что состояние после смешивания энергетика и спиртного можно назвать «бодрствующим опьянением». Эффект от алкоголя нивелируется, появляется ощущение, что человек трезвый. Он выпивает еще, опьянение нарастает, а человек продолжает считать, что он трезв. Кроме того, содержащиеся в энергетиках вещества могут усугубить похмелье. Даже при легком опьянение ослабляется контроль над приемом пищи. Кофеин также вызывает голод, потому происходит переедание.