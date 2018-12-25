Академический ансамбль Росгвардии презентовал клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas





Британский певец и композитор греческого происхождения Йоргос Кириакос Панайоту, во всём мире известный под творческим псевдонимом Джордж Майкл, за годы карьеры на сцене стал одним из самых успешных мировых поп-исполнителей. Многие его песни пользуются огромной популярностью, а сингл Last Christmas считается практически символом Рождества.Один из крупнейших и самый известный армейский творческий коллектив Российской Федерации решил своеобразно почтить память знаменитого исполнителя, и снял рождественский клип на одну из его самых известных песен. Съёмки видеоролика проходили на торжественно украшенной накануне новогодних и рождественских праздников Красной площади, с участием в массовке огромного количества обычных москвичей и гостей столицы.