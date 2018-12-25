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Академический ансамбль Росгвардии презентовал клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

Недавно на канале Росгвардии в YouTube появился новый ролик, в котором академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии РФ исполнил рождественский сингл британского певца Джорджа Майкла Last Christmas. Создание и выход видеоролика приурочили ко второй годовщине со дня смерти выдающегося исполнителя.

Академический ансамбль Росгвардии презентовал клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas

Британский певец и композитор греческого происхождения Йоргос Кириакос Панайоту, во всём мире известный под творческим псевдонимом Джордж Майкл, за годы карьеры на сцене стал одним из самых успешных мировых поп-исполнителей. Многие его песни пользуются огромной популярностью, а сингл Last Christmas считается практически символом Рождества.


Один из крупнейших и самый известный армейский творческий коллектив Российской Федерации решил своеобразно почтить память знаменитого исполнителя, и снял рождественский клип на одну из его самых известных песен. Съёмки видеоролика проходили на торжественно украшенной накануне новогодних и рождественских праздников Красной площади, с участием в массовке огромного количества обычных москвичей и гостей столицы.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:07

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