Раз в три года ученые видят аномальную звездную вспышку в космосе





Аномально вспыхивающий объект расположен на расстоянии 685 световых лет от Земли. Размеры звезды сопоставимы с величиной Солнца, однако она пока что холоднее его примерно на 2000 градусов. Кроме того, светило находится в начале жизненного пути, оно даже не имеет постоянной формы и проявляет мало активности. Однако, раз в три года небесное тело становится в семь раз ярче, но объяснения этому нет.По словам специалистов, во время ярких вспышек звезда может испускать лучи, благодаря которым образуются хондриты — гранулы, насыщенные кальцием и алюминием. Позднее гранулы объединяются в астероиды, которые в будущем могут стать планетами. Но если на орбите звезды уже существуют палнетезимали, то она, наоборот, может поспособствовать их разрушению.