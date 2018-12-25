Раз в три года ученые видят аномальную звездную вспышку в космосе
Астрофизики каждые три года становятся свидетелями аномальной вспышки, исходящей от молодой формирующейся звезды. Ученые считают, что вспышки могут проявляться из-за неизвестного человечеству механизма, участвующего в образовании звезды и даже палнетезималей.
Аномально вспыхивающий объект расположен на расстоянии 685 световых лет от Земли. Размеры звезды сопоставимы с величиной Солнца, однако она пока что холоднее его примерно на 2000 градусов. Кроме того, светило находится в начале жизненного пути, оно даже не имеет постоянной формы и проявляет мало активности. Однако, раз в три года небесное тело становится в семь раз ярче, но объяснения этому нет.
По словам специалистов, во время ярких вспышек звезда может испускать лучи, благодаря которым образуются хондриты — гранулы, насыщенные кальцием и алюминием. Позднее гранулы объединяются в астероиды, которые в будущем могут стать планетами. Но если на орбите звезды уже существуют палнетезимали, то она, наоборот, может поспособствовать их разрушению.
Аномально вспыхивающий объект расположен на расстоянии 685 световых лет от Земли. Размеры звезды сопоставимы с величиной Солнца, однако она пока что холоднее его примерно на 2000 градусов. Кроме того, светило находится в начале жизненного пути, оно даже не имеет постоянной формы и проявляет мало активности. Однако, раз в три года небесное тело становится в семь раз ярче, но объяснения этому нет.
По словам специалистов, во время ярких вспышек звезда может испускать лучи, благодаря которым образуются хондриты — гранулы, насыщенные кальцием и алюминием. Позднее гранулы объединяются в астероиды, которые в будущем могут стать планетами. Но если на орбите звезды уже существуют палнетезимали, то она, наоборот, может поспособствовать их разрушению.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:16