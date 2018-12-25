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Раз в три года ученые видят аномальную звездную вспышку в космосе

Астрофизики каждые три года становятся свидетелями аномальной вспышки, исходящей от молодой формирующейся звезды. Ученые считают, что вспышки могут проявляться из-за неизвестного человечеству механизма, участвующего в образовании звезды и даже палнетезималей.
Раз в три года ученые видят аномальную звездную вспышку в космосе

Аномально вспыхивающий объект расположен на расстоянии 685 световых лет от Земли. Размеры звезды сопоставимы с величиной Солнца, однако она пока что холоднее его примерно на 2000 градусов. Кроме того, светило находится в начале жизненного пути, оно даже не имеет постоянной формы и проявляет мало активности. Однако, раз в три года небесное тело становится в семь раз ярче, но объяснения этому нет.

По словам специалистов, во время ярких вспышек звезда может испускать лучи, благодаря которым образуются хондриты — гранулы, насыщенные кальцием и алюминием. Позднее гранулы объединяются в астероиды, которые в будущем могут стать планетами. Но если на орбите звезды уже существуют палнетезимали, то она, наоборот, может поспособствовать их разрушению.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:16

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