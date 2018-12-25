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Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В Верховном суде РФ разрешили гражданам в личных целях использовать шпионскую технику. По словам представителей государственного учреждения, россияне не могут быть привлечены к уголовной ответственности за покупку и применения спецсредств для обеспечения безопасности себя и близких, а также для осуществления слежки за животными.
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В принятом документе отмечается, что диктофоны, смартфоны и видеорегистраторы могут быть признаны специальными средствами только при условии, что они наделены новым качеством, с помощью которых появится возможность негласно собирать информацию. Уголовные дела не станут возбуждаться в отношении лиц, купивших подобные товары в Сети, так как эти лица не знали об их базовом предназначении.

Чтобы установить принадлежность того или иного устройство к числу средств для негласного сбора сведений нужны специальные знания. У суда должны быть официальные экспертные заключения.



 
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Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:29

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