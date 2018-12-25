Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях





В принятом документе отмечается, что диктофоны, смартфоны и видеорегистраторы могут быть признаны специальными средствами только при условии, что они наделены новым качеством, с помощью которых появится возможность негласно собирать информацию. Уголовные дела не станут возбуждаться в отношении лиц, купивших подобные товары в Сети, так как эти лица не знали об их базовом предназначении.Чтобы установить принадлежность того или иного устройство к числу средств для негласного сбора сведений нужны специальные знания. У суда должны быть официальные экспертные заключения.